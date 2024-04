Komst Potter wordt moeilijk; Ajax neigt door te schakelen naar volgende trainer

Ajax dreigt in de zoektocht naar een nieuwe trainer naast de momenteel clubloze Graham Potter te grijpen, zo meldt Johan Inan van het Algemeen Dagblad dinsdagochtend. Er zou momenteel een te groot verschil zijn tussen vraag en aanbod op financieel gebied. Ajax ‘neigt’ daardoor door te schakelen naar een andere kandidaat op de shortlist: de pas 35-jarige Francesco Farioli.

Inan benadrukt dat de komst van Potter nog niet van de baan is, maar of dat Ajax nog een deal weet te sluiten met de topkandidaat om interim-trainer John van ‘t Schip op te volgen valt te betwijfelen. Potter sloeg het eerste voorstel wegens financiële redenen direct af. Hij verwacht dat de Amsterdammers zich deze week officieel opnieuw bij hem melden met een verbeterde aanbieding.

Zowel vanuit de club als vanuit het kamp Potter galmen echter geluiden door dat het verschil tussen de wensen van de Engelse manager enerzijds en wat de bezuinigende topclub aan de andere kant kan en wil bieden, enorm is. “Beide partijen houden er ook rekening mee dat die kloof de komende weken zelfs onoverbrugbaar blijkt”, aldus Inan.

Wie is de Italiaanse idealist die mogelijk de nieuwe trainer wordt van Ajax?

Ajax neigt dus door te schakelen naar Farioli. De naam van Erik ten Hag, die ook op de driekoppige shortlist stond, lijkt nagenoeg doorgestreept. De kans dat de Nederlandse manager op korte termijn wordt ontslagen door Manchester United is nihil, terwijl tevens onduidelijk is of hij een terugkeer bij Ajax wel ziet zitten.

L'Équipe meldde afgelopen vrijdag dat een delegatie van Ajax onlangs een bezoek aan Nice heeft gebracht om met de Italiaanse trainer te praten. Dit nieuws wordt door Inan bevestigd. De komst van Farioli lijkt een stuk reëeler, aangezien hij pas bezig is aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer. De jonge coach deed eerder twee jaar ervaring op in Turkije bij Karagümrük en Alanyaspor.

Dat Farioli op een shortlist van Ajax staat mag enigszins opvallend worden genoemd, aangezien directeur voetbal Marijn Beuker eerder deze maand in gesprek met Ajax Life nog aangaf dat de club op zoek is naar een ‘ervaren manager’. Farioli beschikt bij Nice nog over een contract tot medio 2025 en bezet met les Aiglons momenteel de vijfde plaats in de Ligue 1.

Alex Kroes leerde tijdens een rondgang door Engeland mensen kennen van INEOS, het bedrijf dat in navolging van Nice ook grootaandeelhouder werd van Manchester United. Daarbij zou volgens Inan ook de naam van de piepjonge Farioli zijn gevallen. De Amsterdamse clubleiding ontdekte vervolgens een 'zeer bevlogen coach met een kraakheldere strategie'.

