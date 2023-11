Knullige eigen goals maken einde aan Champions League-avontuur Feyenoord

Dinsdag, 28 november 2023 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:53

Feyenoord keert na de winter niet terug in de Champions League. De ploeg van trainer Arne Slot was dinsdagavond niet opgewassen tegen Atlético Madrid en ging in eigen huis met 1-3 onderuit. Eigen goals van Lutsharel Geertruida en Santiago Gimenez bezegelden het lot voor de Rotterdammers. De Europa League is wat rest voor Feyenoord.

Slot kwam verrassend aanvallend voor de dag met basisplaatsen voor Calvin Stengs, Yankuba Minteh, Igor Paixão en Santiago Gimenez. Ramiz Zerrouki, van wie verwacht werd dat hij in de startopstelling zou staan, moest genoegen nemen met een plek op de bank. In de achterhoede was Gernot Trauner fit genoeg om te starten.

Door de zege van Lazio op Celtic (2-1) eerder op de avond wist Feyenoord wat het te doen stond tegen Atlético. Alleen bij een zege zou de ploeg van Slot het nog in eigen hand hebben. Bij een gelijkspel konden Atlético en Lazio het in de laatste speelronde op een akkoordje gooien voor een salonremise. Zo ver hoefde het uiteindelijk niet te komen.

Feyenoord drong in de eerste helft wel aan, maar kwam nauwelijks tot echt grote kansen. De beste mogelijkheden kwamen van de voet van Minteh, die overigens opvallend vaak uitgleed. De buitenspeler schoot onder meer naast op aangeven van Quinten Timber. Een voorzet van Minteh was te hoog voor Gimenez.

Aan de andere kant redde Justin Bijlow voortreffelijk op de doorgebroken Álvaro Morata. De spits genoot een vrije doortocht richting de Oranje-doelman, maar werd vakkundig afgestopt. Even later lag de bal er alsnog in. Na getwijfel bij Bijlow en geklungel bij Geertruida ging de bal via de knie van de centrale verdediger over de eigen doellijn: 0-1.

Feyenoord kwam naarmate de eerste helft vorderde wel beter in het spel, maar kon aanvallend nauwelijks een vuist maken. Dat Gimenez slechts vijf balcontacten noteerde in het eerste bedrijf was veelzeggend. Slot voerde daarop halverwege de eerste wissel door en bracht Ayase Ueda voor de schier onzichtbare Paixão.

De beste kansen in de beginfase van de tweede helft waren voor Feyenoord. Gimenez kon niet profiteren van een goede balonderschepping van Quilindschy Hartman, terwijl Ueda rakelings voorlangs schoot. Mario Hermoso besloot de marge vervolgens naar twee te tillen, door op aangeven van Pablo Barrios de bal ineens over Bijlow te werken uit de draai: 0-2.

Feyenoord drong daarop aan, bracht onder meer Luka Ivanusec binnen de lijnen en kwam tien minuten voor tijd terug in de wedstrijd. Een corner van de Kroaat belandde op het hoofd van Mats Wieffer: 1-2. Heel lang kon Feyenoord niet genieten van de aansluitingstreffer, daar Gimenez drie minuten later de bal uit een vrije trap achter Bijlow kopte als bewaker van de ingevallen Memphis Depay.

Laatstgenoemde mocht uiteindelijk een kwartier meedoen, nadat hij afgelopen weekend een kleine tien minuten mocht invallen. Met Memphis in de ploeg kwam de zege van Atleti niet meer in gevaar. De Madrilenen keren in 2024 samen met Lazio terug in de volgende ronde van de Champions League. Feyenoord gaat verder in de Europa League.