Feyenoord hoeft Excelsior zondag niet te helpen bij afscheid van Arne Slot

Willem van Hanegem kent geen enkele twijfel. Volgens de trainer in ruste hoeft Feyenoord, dat sowieso als tweede eindigt in de Eredivisie, stadgenoot Excelsior zondag helemaal niet te helpen. De Kralingers hebben een goed resultaat nodig in De Kuip om de zestiende plaats te verlaten en de play-offs te ontlopen.

"Nee, natuurlijk niet", laat Van Hanegem aan duidelijkheid niets te wensen over in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. "Zo hebben zij een paar jaar geleden ook niet gedacht."

De Kromme doelt daarmee op het seizoen 2016/17. Feyenoord kon destijds in de 33e speelronde kampioen worden, maar faalde jammerlijk in die missie. De ploeg van toenmalig coach Giovanni van Bronckhorst ging met 3-0 onderuit tegen Excelsior. Een week later werd met 3-1 gewonnen van Heracles Almelo en was Feyenoord alsnog kampioen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van Hanegem vindt dus niet dat Feyenoord Excelsior een handje hoeft te helpen. De nummer zestien verzamelde tot dusver 29 punten, evenveel als nummer 15 RKC Waalwijk. De Brabanders hebben echter een iets beter doelsaldo. RKC gaat zondag op bezoek bij kampioen PSV.

"Dan denk ik: Aju, dan had je maar beter moeten spelen. Ze hebben laten zien dat ze aardig kunnen voetballen, dat had je dan maar eerder moeten laten zien", geeft Van Hanegem mee aan de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen.

Feyenoord

Van Hanegem is over het algemeen tevreden over het seizoen dat Feyenoord heeft gedraaid. "Ik geef ze een 7,5. Er zijn wedstrijden geweest van een 8,5, maar je hebt ook punten verspeeld tegen ploegen waarvan je normaal met twee vingers in je neus moet kunnen winnen."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties