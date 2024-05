Gewilde Mourinho kan trainerscarrière vervolgen in voor hem nieuwe competitie

José Mourinho kan zijn trainerscarrière vervolgen bij het Turkse Besiktas. Vice-president Huseyin Yucel bevestigt dat hij de Portugese oefenmeester al een aanbieding heeft gedaan en dat er volgende week een persoonlijke ontmoeting op de planning staat.

Mourinho werd in januari ontslagen door AS Roma, de club waarmee hij in 2022 beslag legde op de Conference League en zit sindsdien zonder club.

Besiktas hoopt Mourinho warm te maken door Ricardo Quaresma in de staf van zijn landgenoot op te nemen. De veertigjarige oud-prof speelde in het verleden in totaal 227 officiële duels namens de Zwarte Adelaars.

Besiktas zou een speciale sponsorovereenkomst willen optuigen om het salaris van Mourinho te kunnen financieren. Eerder werd door Fanatik geschreven dat the Special One vijftien miljoen euro per jaar verlangt, waarvan hij er zelf twaalf zou opstrijken. De overige drie miljoen zouden voor zijn assistenten zijn.

Fanatik linkte Mourinho vorige week zondag aan Fenerbahçe. De club gaat hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van Ismail Kartal en is al bezig met het zoeken van een opvolger.

President van Fenerbahçe, Ali Koç, heeft naar verluidt contact gezocht met zaakwaarnemer Jorge Mendes om hem te vragen naar de toekomstplannen van Mourinho.

Daarna heeft er zelfs een ontmoeting tussen Mourinho en Fenerbahçe plaatsgevonden via FaceTime, waarin hij zijn salariseisen kenbaar heeft gemaakt. Mourinho was eerder trainer in Portugal, Spanje, Engeland en Italië.

