Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot wacht emotionele middag in De Kuip

Voor Feyenoord staat de laatste wedstrijd van het seizoen in het teken van het afscheid van Arne Slot. De Rotterdammers eindigen hoe dan ook als tweede in de Eredivisie en dus kunnen zondag alle schijnwerpers op de oefenmeester gericht worden. De laatste wedstrijd van het seizoen gaat voorbij aan onder meer Quinten Timber en Santiago Gimenez.

"Ik kan in ieder geval zeggen dat ik volgend jaar trainer bij Liverpool ben", bevestigde Slot zijn aanstaande toptransfer naar de Premier League. De officiële bekendmaking van Liverpool volgt vermoedelijk begin volgende week.

Om zijn hoofdstuk bij Feyenoord waardig af te sluiten, dient er in De Kuip gewonnen te worden van Excelsior. Sterkhouders Gimenez en Timber kunnen Feyenoord niet van dienst zijn. Het tweetal is nog niet fit genoeg om aan te treden tegen de stadgenoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Naast Timber en Gimenez zijn ook Kostas Lamprou, Bart Nieuwkoop, Quilindschy Hartman, Mats Wieffer, Gjivai Zechiël en Antoni Milambo niet van de partij. Thomas Beelen is ziek en dus nog onzeker voor Excelsior-thuis.

Bovengenoemde spelers, op Beelen na, waren er tegen NEC (2-3 winst) ook al niet bij en dus worden er weinig veranderingen verwacht in de opstelling. Justin Bijlow staat onder de lat en ziet de achterhoede voor hem gevormd worden door Lutsharel Geertruida, Beelen (indien fit), Dávid Hancko en Marcos López.

Op het middenveld zijn Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt de controleurs achter nummer 10 Calvin Stengs, die niet is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Alireza Jahanbakhsh speelt naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste duel voor Feyenoord en staat daarom op de rechtsbuitenpositie. Luka Ivanusec krijgt op links vermoedelijk de voorkeur boven Igor Paixão, Ayase Ueda is de spits.

Excelsior

Excelsior staat zestiende met evenveel punten (29) als nummer vijftien RKC Waalwijk. De Kralingers, die niet kunnen beschikken over Norbert Alblas, Kik Pierie, Serano Seymor en Lennard Hartjes, moeten hopen dat PSV flink uithaalt tegen RKC.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Beelen, Hancko, López; Zerrouki, Stengs, Van den Belt; Jahanbakhsh, Ueda, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Benita, Horemans, El Yaakoubi, Zagré; Sanches Fernandes, Baas; Lamprou, Goudmijn, Duijvestijn; Parrott.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Bekijk Feyenoord - Excelsior live op ESPN via Ziggo!

Feyenoord - Excelsior: Winst Feyenoord Gelijkspel Winst Excelsior Stem Feyenoord - Excelsior: Winst Feyenoord 57% Gelijkspel 19% Winst Excelsior 24% Totaal aantal stemmen: 21 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties