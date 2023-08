‘Hakim Ziyech wil graag terugkeren bij Ajax en is bereid salaris in te leveren’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 17:37 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:47

Hakim Ziyech zou graag willen terugkeren bij Ajax. Dat meldt Ben Jacobs van CBS Sports dinsdagmiddag. De dertigjarige middenvelder lijkt niet of nauwelijks op speeltijd te kunnen rekenen bij Chelsea, waardoor een transfer voor beide partijen het beste lijkt. Eerder deze zomer ketste een overstap naar het Saudi-Arabische Al-Nassr nog op het laatste moment af.

“Ziyech zou graag willen terugkeren bij Ajax”, aldus Jacobs. “Dit was ook het geval in januari, maar toen had Ajax andere prioriteiten. Daarnaast was het hoge salaris van Ziyech een struikelblok. Nu is hij bereid om er financieel op achteruit te gaan, zodat hij een goede stap binnen Europa kan maken.” Daarnaast weet Jacobs dat Ziyech ook nog altijd de optie heeft om naar Saudi-Arabië te gaan: Al-Ahli en Al-Shabab zouden interesse hebben.

Bij Al-Shabab zou Ziyech herenigd kunnen worden met Marcel Keizer. Die trainer, met wie Ziyech in 2017 korte tijd samenwerkte bij Ajax, werd vorige week aangesteld bij Al-Shabab. Eerder was de Drontenaar dus dicht bij een overstap naar Al-Nassr, maar die deal ging op het laatste moment niet door. Iets vergelijkbaars maakte Ziyech afgelopen winter mee, toen hij op weg leek naar Paris Saint-Germain maar de Franse grootmacht nalatig was in het papierwerk.

Bij Chelsea lijkt er voor Ziyech in ieder geval geen toekomst meer te zijn. Manager Mauricio Pochettino besloot om hem niet mee te nemen op trainingskamp deze zomer. Een terugkeer bij Ajax wordt dus niet uitgesloten. Eerder deze week kwam Ziyech nog in het nieuws toen bekend werd dat zijn peperdure Rolls-Royce gecrasht was in Amsterdam. Aanvankelijk leek niets erop te wijzen dat hij ook daadwerkelijk in de auto zat, maar maandag kreeg Yvonne Coldeweijer foto’s in handen waarop het lijkt dat Ziyech zelf uit de gecrashte auto stapt.