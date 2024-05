Liverpool verslaat Tottenham mede dankzij uitblinkende Gakpo en beauty Elliott

Liverpool heeft zondagmiddag na een prima wedstrijd afgerekend met Tottenham Hotspur. Manager Jürgen Klopp zag Cody Gakpo een zeer sterke wedstrijd spelen, wat tot uiting kwam bij zijn fraaie assist én treffer. Ook Mohamed Salah, Andrew Robertson en Harvey Elliott, die de mooiste treffer van de middag maakte, kwamen tot scoren: 4-2. De opleving van Tottenham in de slotfase kwam te laat. Veel waarde heeft de zege van Liverpool vermoedelijk niet meer in de titelstrijd. Voor Tottenham is een plek bij de eerste vier zéér ver weg: Aston Villa heeft zeven punten meer.

Aan de kant van Liverpool begonnen er met Virgil van Dijk en Gakpo twee Nederlanders in de basis. Laatstgenoemde mocht het in de punt van de aanval laten zien en werd geflankeerd door Salah (rechts) en Luis Díaz (links). Salah was in de vorige speelronde nog veelbesproken na zijn handgebaren richting Klopp, toen de Egyptenaar op het punt stond om in te vallen tegen West Ham United (2-2). Bij Tottenham kreeg Micky van de Ven zoals gewoonlijk een basisplaats.

Liverpool begon furieus en het mocht een klein wonder heten dat het na tien minuten nog geen 1-0 stond. Allereerst trof een voorzet van Salah de lat en even later kreeg de Egyptenaar een reuzenkans. Ditmaal stuitte hij van dichtbij op Guglielmo Vicario. De rebound kwam vervolgens voor de voeten van Elliott, die Vicario verschalkte mag moest toezien hoe Cristian Romero de reddende engel op de doellijn was voor the Spurs.

Liverpool bleef domineren en nadat Salah (in buitenspelpositie) de paal had geraakt, was het even later alsnog raak voor de clublegende van the Reds. Gakpo ontving de bal op links, sneed naar binnen legde de bal met zeer veel gevoel bij de tweede paal neer. Daar was het voor Salah een koud kunstje om binnen te koppen: 1-0. Liverpool had weinig te dachten van Tottenham en leek recht te hebben op een strafschop, toen Van de Ven Gakpo neerhaalde. Genoeg voor een strafschop was het echter niet.

Op slag van rust werd het, geheel volgens de verhoudingen, 2-0 op Anfield. Trent Alexander-Arnold kreeg alle ruimte om voor te geven en deed dat dan ook maar. Zijn voorzet kwam terecht bij Robertson, die de bal bij Salah kreeg. Vicario had nog een knappe redding op de inzet van de Egyptenaar, maar de rebound was een prooi voor de doorgelopen Robertson.

Liverpool maakte al snel na de pauze een einde aan alle onzekerheid. Een diepe bal kwam op rechts terecht bij Salah, die een duel verloor van Emerson Royal. De Braziliaan draaide echter open waar hij dat niet had moeten doen en dus verloor hij de bal aan Elliott. De Engelsman gaf een heerlijke voorzet op Gakpo, die met een perfecte kopbal de korte hoek vond: 3-0. Het eerste gevaar van Tottenham na rust kwam op naam van Brennan Johnson, die in de handen van Alisson Becker kopte.

???????? ?????????????? ?? De Nederlander had al een assist te pakken en is nu ook trefzeker tegen Spurs: 3-0 ?? #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #TOTLIV — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 5, 2024

De mooiste treffer van de middag was ongetwijfeld die van Elliott. De Londenaar kreeg een leggertje van Salah, legde de bal goed voor zijn linker en vond de uiterste kruising met een verwoestend schot: 4-0. Liverpool nam wat gas terug en dat bood Tottenham wat gelegenheid om aan te vallen. Zo sneed Son Heung-min enkele malen gevaarlijk door de defensie heen, maar stuitte hij op Alisson. De Braziliaan zou toch geklopt worden. Landgenoot Richarlison tikte op aangeven van Johnson binnen: 4-1.

Liverpool, met Ryan Gravenberch inmiddels binnen de lijnen, nam te veel gas terug en dus had Tottenham er nog geloof in. Helemaal toen Richarlison uitstekend teruglegde op Son, die met een laag schot voor de 4-2 zorgde. Tottenham drong nog wel aan, claimde een strafschop na een vermeende overtreding op Johnson, maar kreeg die niet en ontsnapte in de slotfase nog aan de 5-2.

