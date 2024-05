AZ wint van FC Twente, waardoor strijd om plek drie plots weer spannend is

AZ heeft goede zaken gedaan in de strijd om plek drie in de Eredivisie. In het eigen AFAS Stadion boog de ploeg van trainer Maarten Martens een 0-1 achterstand om tot 1-2. Ruben van Bommel en Vangelis Pavlidis scoorden namens AZ. Sem Steijn maakte de treffer aan Twentse zijde.

Al in de vijfde minuut kwam FC Twente in Alkmaar op voorsprong. Ricky van Wolfswinkel legde de bal in de zestien breed op Naci Ünüvar, maar hij schoot recht op doelman Mathew Ryan af. In de rebound kon Sem Steijn alsnog binnentikken: 0-1.

Na een half uur spelen liet AZ zich voor het eerst zien. Van Bommel dribbelde naar binnen en produceerde een zwak schot, dat gepakt kon worden door Lars Unnerstall.

Luttele minuten later kreeg Ünüvar weer een grote kans op een treffer. Hij kreeg de bal door de lucht aangespeeld door Youri Regeer, nam de bal in de zestien aan en schoot vervolgens uit een moeilijke hoek weer recht op Ryan af.

Ook Yukinari Sugawara was in het eerste bedrijf nog dicht bij een treffer. De Japanner kreeg een grote kans vanaf de rand van de zestien, maar schoot net naast.

In de tweede helft kwam AZ al heel snel langszij. Al na 52 seconden spelen tikte Van Bommel de bal in de rebound raak na een shot van Ibrahim Sadiq.

In de 66e minuut kwam AZ zelfs op voorsprong. Invaller Alec van Hoorenbeeck gleed weg, waardoor Pavlidis zo door kon lopen op Unnerstall en oog-in-oog met de Duitser niet faalde: 1-2.

In de slotfase was Van Hoorenbeeck met een kopbal nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar de Australische doelman kon de poging vangen.

AZ staat nog twee punten achter op Twente en komt nog in actie tegen Go Ahead Eagles (uit) en FC Utrecht (thuis). Twente speelt nog thuis tegen FC Volendam en moet nog op bezoek bij PEC Zwolle.

