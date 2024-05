Bayer Leverkusen scoort vijfmaal en blijft ongeslagen; Frimpong maakt zijn 14e

Bayer Leverkusen is dit seizoen nog altijd ongeslagen. De voetbalmachine van trainer Xabi Alonso had ook met een veredeld B-elftal weinig moeite om Eintracht Frankfurt te verslaan: 1-5. Jeremie Frimpong tekende slechts vijf minuten na zijn invalbeurt voor zijn veertiende treffer van het seizoen over alle competities. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de 1-5 door een strafschop te verdienen.

Aan de kant van Frankfurt startte Mario Götze op het middenveld. Ekitiké en Omar Marmoush waren de aangewezen spitsen. Bij Leverkusen was Frimpong één van de vele sleutelspelers die rust kreeg met het oog op de return in de halve finale van de Europa League tegen AS Roma. Nathan Tella mocht het daarom laten zien aan de rechterkant. Ook waren er basisplaatsen voor onder meer Adam Hlozek, Patrik Schick, Arthur en Exequiel Palacios.

Alonso zag op de tribune hoe zijn ploeg na een kleine twaalf minuten spelen op voorsprong kwam. De voorzet van Arthur vanaf de linkerkant haalde in eerste instantie niets uit. De bal kwam echter perfect voor de voeten van Xhaka, die besloot uit te halen en zag dat zijn schot buiten bereik was van Eintracht-goalie Kevin Trapp: 0-1. Tella had al snel voor de volgende treffer kunnen zorgen. De pijlsnelle vervanger van Frimpong schoot echter voorlangs.

Het was vrij ongelooflijk dat het enkele minuten later niet alsnog 0-2 werd. Hlozek stelde Jonas Hofmann in staat om de tweede treffer van Leverkusen te maken, maar de middenvelder stuitte tot tweemaal toe op een inglijdende verdediger van de thuisploeg. Trapp moest even later wel in actie komen op een schot van Hofmann, wiens inzet net niet hard genoeg was. Aan de andere kant was het vrij plotseling raak. Farès Chaïbi gaf heerlijk voor tot bij de tweede paal, waar Ekitiké net zo fraai binnenkopte: 1-1.

Frankfurt mocht het zichzelf aanrekenen dat bij rust met een 1-2 achterstand ging rusten. Omar Marmoush stond oog in oog met Lukas Hrádecký, maar schoot torenhoog over. Aan de andere kant belandde een voorzet van Hlozek enigszins gelukkig bij landgenoot Schick, die overtuigend raak kopte. Marmoush had op slag van rust overigens nog wel een veel betere poging in huis. De duik van Hrádecký bleek echter nét niet nodig, daar de paal enkele decimeters naast vloog.

Vlak na rust was Leverkusen nog niet helemaal wakker en kreeg Chaïbi een prima mogelijkheid vanaf randje zestien. De Algerijn schoot hard, maar ook te gehaast en dus over. De problemen werden groter voor Frankfurt. Tella ging achter de bal aan en werd om onbegrijpelijke redenen aan zijn shirt gehangen door Niels Nkounkou: strafschop. Palacios faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 1-3.

Het werd nog mooier voor Leverkusen. Invaller Frimpong, koud vijf minuten in het veld, zag de ruimte voor zich en begon met sprinten. Aan de overkant van het veld kreeg Hlozek de bal. De Tsjech gaf scherp voor richting de tweede paal, waar de inmiddels in het zestienmetergebied aangekomen Frimpong binnentikte: 1-4. Frimpong speelde ook een belangrijke rol bij de 1-5. Ansgar Knauff vloerde de Oranje-international, waarna Victor Boniface vanaf elf meter voor de 1-5 eindstand tekende.

?????????????? ???????????????? ???? Heerlijk gevoetbald van Leverkusen met als eindbestemming Frimpong, die er 1-4 van maakt ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga #SGEB04 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 5, 2024

