Ongelofelijk maar waar: Ten Hag verliest Harry Maguire aan een spierblessure

Harry Maguire heeft een spierblessure opgelopen, zo meldt Manchester United zondagavond via de officiële kanalen. De verdediger zal ongeveer drie weken niet inzetbaar zijn voor de ploeg van manager Erik ten Hag.

Het nieuws komt op een zeer ongelegen moment voor Ten Hag. De in Haaksbergen geboren oefenmeester beschikte de afgelopen weken nog maar over één centrale verdediger en ziet deze nu ook afhaken.

Tegen Burnley, Coventry City en Bournemouth moest Manchester United noodgedwongen met Maguire en Casemiro achterin spelen. Maguire is nu dus uitgeschakeld, waardoor Ten Hag flink moet gaan puzzelen.

In de Premier League komt Maguire dit seizoen sowieso niet meer in actie. Manchester United speelt maandag uit tegen Crystal Palace, waarna er nog duels met Arsenal, Newcastle en Brighton & Hove Albion op de rol staan.

De club hoopt dat de 31-jarige Engelsman op tijd fit is voor de FA Cup-finale tegen Manchester City. Die wedstrijd wordt over twintig dagen gespeeld in Wembley Stadium.

Wel keerde Lisandro Martínez vier dagen geleden terug op het trainingsveld. De Argentijn kampte met een knieblessure, maar is nu terug bij de selectie van de club.

Daarnaast is het nog maar de vraag of Willy Kambwala en Jonny Evans kunnen meespelen maandagavond. De twee verdedigers zaten afgelopen weken in de lappenmand en waren op de weg terug. Onbekend is of zij aan de aftrap kunnen staan.



