Arne Slot heeft in basisopstelling Feyenoord geen plaats voor Santiago Gimenez

De opstelling van Feyenoord voor het duel met PEC Zwolle is bekend. Trainer Arne Slot laat onder meer Ayase Ueda en Luka Ivanusec vanaf het begin meedoen. Daardoor is er geen plaats in de basisopstelling voor Santiago Gimenez en Yankuba Minteh. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Justin Bijlow staat onder de lat bij Feyenoord en ziet vier verdedigers voor zich staan: Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Thomas Beelen en Dávid Hancko.

Op het middenveld keert Stengs terug in de basis. De creatieveling deed tegen Go Ahead Eagles (1-3 winst) alleen de tweede helft mee wegens lichte klachten. Hij wordt in zijn rug gesteund door Ramiz Zerrouki en Quinten Timber.

Paixão keert terug in de wedstrijdselectie. De Braziliaan had hamstringklachten na de gewonnen bekerfinale tegen NEC (1-0) en moest Go Ahead-uit missen, maar keert nu terug in de basis. Zijn vervanger Ivanusec deed het uitstekend en mag ook tegen PEC blijven staan. Daardoor begint Minteh op de bank.

Gimenez haakte tegen Go Ahead in de warming-up af en moest zich laten vervangen door Ueda. De Japanner scoorde in Deventer, en behoudt zijn basisplaats tegen PEC Zwolle.

Het wordt een bijzonder duel voor Slot. Niet alleen staat hij tegenover de club waar hij als speler uitgroeide tot legende, ook staat hij zondagmiddag voor de honderdste keer langs de zijlijn als trainer van Feyenoord. Bert van Marwijk voert die ranglijst aan met 170 Eredivisie-duels voor Feyenoord.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Beelen, Hancko; Zerrouki, Timber, Stengs; Ivanusec, Ueda, Paixão

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Mac Nulty, Van der Haar; Van der Water, El Azzouzi, Velanas, Krastev, Reijnders; Thy

