Ajax piept en kraakt, maar boekt cruciale zege op nummer drie FC Twente

Ajax heeft zondag een cruciale zege geboekt in de jacht op de vijfde plaats. De Amsterdammers legden andermaal een erbarmelijke vertoning op de mat, maar wisten FC Twente dankzij Brian Brobbey en Steven Bergwijn tóch opzij te zetten: 2-1. Laatstgenoemde maakte de winnende uit een strafschop, na een overtreding van Ajax-huurling Anass Salah-Eddine. Ajax kruipt zo minimaal voor een paar uur over NEC heen, dat later op de avond nog in actie komt.

Na de afgang in De Kuip besloot John van 't Schip de nodige wijzigingen door te voeren in zijn basiself. Zo kwamen Brobbey, Josip Sutalo en Branco van den Boomen erbij, terwijl Anton Gaaei en Benjamin Tahirovic het veld moesten ruimen. Mika Godts had eigenlijk ook moeten banken, maar mocht toch opdraven door een lastminute blessure bij Kristian Hlynsson. Bij FC Twente verving Carel Eiting – jeugdproduct van Ajax – de geblesseerde Michal Sadílek.

Gewijzigd of niet: beide ploegen wisten maar weinig klaar te spelen in het eerste halfuur. Wel kreeg Bergwijn een grote kans namens Ajax, na balverlies van Gijs Smal. Aan Twentse zijde was het hoogtepunt een kopkansje voor Michel Vlap. Tot daar opeens Ricky van Wolfswinkel was.

De routinier reageerde zeer attent op een voorzet van Daan Rots, en kopte de 0-1 achter Gerónimo Rulli. Dat bracht de Ajax-aanhang aan het zingen. De Amsterdamse supporters scandeerden massaal 'Van Praag, neem je rotzooi mee', zich richtend tot de RvC-voorzitter die Alex Kroes zijn post als algemeen directeur ontnam. Ajax kwam ondertussen amper tot een antwoord.

Het kabbelde maar een beetje voort tot het rustsignaal, wat achteraf zeer welkom bleek voor de Ajacieden. Ajax kwam namelijk veel beter uit de kleedkamer. Het rukte steeds meer op richting het Twentse doel, en leek na een klein uur spelen een strafschop te krijgen. Na een VAR-check besloot arbiter Serdar Gözübüyük echter 'slechts' een vrije trap toe te kennen.

?? Brian Brobbey met de gelijkmaker namens Ajax! #ajatwe — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2024

Toch speelde dat Brobbey geen parten. De teruggekeerde spits kopte onversaagd raak uit de vrije schop, genomen door de uitstekend spelende Taylor. Ook daar moest videoscheidsrechter Pol van Boekel nog even naar kijken, maar uiteindelijk werden er geen problemen gesignaleerd. Wel kon de actie van Salah-Eddine even later niet door de beugel, zo oordeelde Van Boekel.

Van Boekel riep Gözübüyük tien minuten voor tijd naar de kant, om een vermeende overtreding van Salah-Eddine op Devyne Rensch te beoordelen. Gözübüyük ging mee met zijn videoscheidsrechter en wees naar de stip. Bergwijn nam plaats achter de bal en schoot deze fier achter Lars Unnerstall. Het publiek ontplofte, maar wist dat er zenuwslopende minuten aan zaten te komen.

Het werd namelijk tegenhouden voor het dit seizoen zo defensief kwetsbare Ajax. De ploeg van John van 't Schip wist de Twentse belegering echter te overleven. Daarmee komt Ajax op 48 punten, twee punten boven nummer zes NEC. Dat kan bij winst op PEC Zwolle zondag de vijfde plek weer heroveren. Twente blijft ondanks de nederlaag derde, met vijf punten voorsprong op nummer vier AZ.

