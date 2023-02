Antony maakt de winnende voor Man United en schakelt Barcelona uit

Donderdag, 23 februari 2023

Manchester United heeft zich donderdagavond geplaatst voor de achtste finale van de Europa League. Op Old Trafford had het team van manager Erik ten Hag aan een 2-1 overwinning genoeg om Barcelona na het 1-1 gelijkspel in het Spotify Camp Nou te verslaan. Invaller Antony maakte de winnende treffer namens Manchester United, terwijl Fred de openingstreffer van Robert Lewandowski onschadelijk maakte.

Ten Hag zette Wout Weghorst opnieuw in de basis op de nummer 10-positie om het middenveld van Barcelona te ontregelen, terwijl Lisandro Martínez de plek van Tyrell Malacia overnam in het elftal. Luke Shaw verhuisde daardoor naar de linksbackpositie. Frenkie de Jong verscheen op zijn beurt aan de overzijde als basisspeler aan de aftrap. Xavi zorgde voorin voor de grootste verrassing. Op papier stond Sergi Roberto geposteerd op de linksbuitenpositie, maar in de praktijk liet hij zich terugzakken om op de flank ruimte te maken voor de opkomende Alejandro Baldé.

Manchester United kreeg in de derde minuut direct een reusachtige kans op de 1-0. Bruno Fernandes betrad het zestienmetergebied en probeerde Ter Stegen met een diagonale schuiver te verschalken, maar de Duitse sluitpost bracht redding met zijn rechtervoet. Een klein kwartier later viel de openingstreffer wél aan de overzijde. Bruno Fernandes hield Baldé in de zestien licht vast aan zijn arm, waardoor laatstgenoemde naar de grond ging. Lewandowski ging achter de bal staan en schoot, na een opmerkelijke aanloop, de 0-1 binnen via de vingertoppen van De Gea.

Manchester United liet zich niet van de wijs brengen en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Fernandes beproefde tevergeefs zijn geluk met een volley na een pass van Shaw; Fred verzuimde tien minuten voor rust zijn volley tussen de palen te plaatsen. In de slotfase van het eerste bedrijf werd Barcelona nog meermaals gevaarlijk via onder meer Sergi Roberto, maar de thuisploeg voorkwam een grotere achterstand. Twee minuten na de rust kwam het team van Ten Hag op gelijke hoogte met de Catalanen.

Fernandes had een uitstekende breedtepass in huis op Fred, die feilloos aannam, De Jong te snel af was en de bal en de rechterbenedenhoek plaatste: 1-1. Enkele minuten later was invaller Antony zeer dicht bij de 2-1. Hij brak door aan de rechterkant van het strafschopgebied, maar hij verloor zijn evenwicht en kon de aanval niet het gewenste vervolg geven. De druk van Manchester United werd verder opgevoerd en de aanvalslust resulteerde binnen korte tijd in meerdere kansen. Het ontbrak zowel Marcus Rashford als Antony aan nauwkeurigheid in de afronding.

Na ruim een uur spelen liet Barcelona zich gevaarlijk zien. De Jong bediende Jules Koundé, die vrijgelaten werd door Sancho, maar De Gea tikte de bal op fraaie wijze net over de eigen lat. Ruim een kwartier voor tijd werd de ban gebroken door Antony. De Gea kon in eerste instante een snoeihard schot van Garnacho en een poging van Fred nog stoppen, maar bij de inzet van Antony in de lange hoek was de Spanjaard kansloos: 2-1. In het restant van de wedstrijd bleef het tempo moordend, al slaagde Barcelona er niet meer in de achterstand weg te poetsen.