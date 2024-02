Terugkeer in Eredivisie lijkt in de maak: ‘Wout Weghorst weet hoe het werkt’

Wout Weghorst deed afgelopen weekend opnieuw een open sollicitatie bij FC Twente. De 31-jarige spits van TSG Hoffenheim gaf in zijn documentaire Waanzinnige Wout op Viaplay wederom aan dat hij graag in De Grolsch Veste zou spelen. Journalisten Frank Bussink en Leon ten Voorde zien dat Weghorst er alles aan doet om zijn droom te verwezenlijken.

Weghorst is nog altijd eigendom van Burnley, waar hij tot medio 2025 vastligt. De boomlange spits uit Borne speelt dit seizoen op huurbasis voor Hoffenheim. Of Weghorst financieel haalbaar is voor Twente zal moeten blijken. De spits van Oranje ontvangt nog altijd een vorstelijk loon, terwijl zijn marktwaarde door Transfermarkt op 9 miljoen euro wordt geschat.

Zelf weet Weghorst precies wat hij wil, zo blijkt ook uit zijn documentaire. “Ik heb dat eigenlijk altijd gezegd. Uiteindelijk heb ik nog één droom en dat is voor FC Twente spelen. Daar ging ik als kleine jongen al naar toe met mijn broers, dan zaten we op Vak-P, tussen de fanatieke fans. Ik zou daar supergraag nog een keer willen voetballen in mijn carrière.”

De spits beseft dat een mogelijke terugkeer in de Eredivisie van meerdere partijen afhangt. “Je moet altijd nog maar zien hoe het gaat”, aldus Weghorst, die eerder aangaf dat hij wel nog van waarde wil zijn indien hij bij Twente tekent. “Hoelang ik nog door kan? Ik hoop dat ik nog steeds fit ben op mijn 37ste. Dat ik ook dan nog steeds van waarde kan zijn.”

Mediaoffensief

Bussink en Ten Voorde, die samen de podcastmaken over Twente, zien dat Weghorst alle instrumenten gebruikt om een transfer naar Enschede te bewerkstelligen. “Dit was een open sollicitatie”, constateert Ten Voorde. “Hij zwijmelde weg alsof hij zijn grote liefde voor het eerst zag.”

Ten Voorde denkt dat het gaat gebeuren. “Je zag het aan de fonkeling in zijn ogen: alles wordt nu gereed gemaakt voor een transfer van Wout Weghorst naar Twente. Het moet allemaal financieel kunnen uiteindelijk, want hij heeft nog een jaar bij Burnley. Die hebben afgelopen zaterdag weer verloren, een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie.”

“Burnley gaat eruit”, voorspelt Ten Voorde. “Daar wil hij ook niet blijven, dus dan wordt het de vraag wat Burnley voor hem gaat vragen. Kun je dat een beetje rekken? Want hoe langer je wacht, hoe minder hij gaat kosten. Anderzijds: als Weghorst komt, moet je daar niet eind augustus mee aankomen, wanneer je voorronde Champions League hebt gespeeld.”

Weghorst was laatst ook te gast in De Grolsch Veste tijdens de wedstrijd tussen Twente en FC Utrecht (0-1). Bussink denkt dat de 29-voudig international precies weet waar hij mee bezig is. “Wout Weghorst weet ook wel hoe dit werkt. Hij werd al een beetje gelinkt aan Twente en gaat dan in het stadion zitten.” Ten Voorde herhaalt vervolgens dat hij denkt dat Weghorst bij Twente gaat tekenen.

