Wout Weghorst bereid om ‘heel veel in te leveren’ voor droomclub FC Twente

De overstap van Wout Weghorst naar FC Twente komt steeds dichterbij. Volgens clubwatcher Leon ten Voorde, journalist bij Tubantia ligt de bal bij Burnley. Weghorst zelf wil héél graag naar Twente.

Weghorst wordt momenteel door Burnley verhuurd aan TSG Hoffenheim. De Engelse club staat echter nog degraderen en zal Weghorst wel moeten verkopen na dit seizoen. De spits is namelijk een van de grootverdieners van de club.

Twente zit echter verwikkeld in een tweestrijd. De club stevent af op de derde plaats. Deze geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. Twente heeft er baat bij om Weghorst dus zo vroeg mogelijk in te lijven.

Het is echter wel zo dat hoe langer de transferwindow open is, hoe minder duur Weghorst wordt. Burnley gaat hem niet gratis van de hand doen, maar heel duur zal hij ook niet zijn, schat Ten Voorde in. Twente heeft nog geen indicatie van Burnley gehad.

Het salaris van de 31-jarige spits is echter geen probleem. Weghorst gaat veel minder verdienen dan hij gewend is, maar dat maakt hem niet zoveel uit. Hij wil heel graag naar Twente komende zomer.

“Je kan alles van hem zeggen, maar dit vind ik mooi. Hij wil gewoon dolgraag naar Twente, ondanks dat hij elders meer geld kan verdienen”, zegt Ten Voorde in de podcast van Tubantia.

“Alleen ja, we weten allemaal hoe hij is. Je haalt geen doorsnee mens in huis. Dat wordt wel een dingetje. Aan de andere kant brengt hij ook veel discipline met zich mee. Hij zal nooit na een nederlaag een biertje in de stad gaan drinken.”

