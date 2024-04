Joseph Oosting gaat live op tv in op contact met Feyenoord

Joseph Oosting is vooralsnog niet gepolst door Feyenoord voor de opvolging van Arne Slot. Dat bevestigt de FC Twente-trainer zondag bij NOS Studio Voetbal. Volgens onder meer De Telegraaf en het Algemeen Dagblad zou Oosting op een shortlist staan in Rotterdam-Zuid, maar verder zal het niet komen. "Ik blijf bij Twente", zegt de oefenmeester namelijk.

Toen het nieuws over Slot en Liverpool intensiveerde, begon het namencarrousel inzake de opvolging volop te draaien. De Telegraaf noemde Oosting als een van de trainers die op het lijstje staat in De Kuip.

De Emmenaar zelf weet echter van niks, zo zegt hij zondag. "Feyenoord heeft niet gepolst of wat dan ook."

Of dat überhaupt zin had gehad, blijft maar de vraag. Oosting heeft het namelijk naar zijn zin bij Twente, waar hij op het punt staat zijn contract open te breken.

"Ik heb zo goed als bijgetekend", vertelt hij. "Van de winter hebben Arnold, Jan (Bruggink en Streuer, red.) en ik al over een verlenging gesproken, en uiteindelijk heeft het best wel lang geduurd. Maar wat ik belangrijk vind is dat ook mijn staf intact blijft."

Zo zal Feyenoord vermoedelijk verder moeten kijken voor Slots opvolging. Het Algemeen Dagblad weet dat onder meer ook NEC-trainer Rogier Meijer er goed op staat in De Kuip. Johan Derksen beweerde vrijdag echter dat Marino Pusic, Slots voormalig assistent, de voorkeurskandidaat is. Laatstgenoemde verliet Feyenoord eind vorig jaar nog om hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk te worden.

Oosting is ondertussen bezig Twente naar de Champions League te loodsen. Met nog drie speelronden te gaan zijn de Tukkers zo goed als verzekerd van de derde plek, die goed is voor de derde voorronde van het miljardenbal. Bij een eventuele vierde plek kwalificeert Twente zich voor de groepsfase van de Europa League.

