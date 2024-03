Stekelenburg onthult tijdens Studio Voetbal blessuregeval bij Nederlands elftal

Het Nederlands elftal beleeft een rustige voorbereiding in aanloop naar het oefenduel met Duitsland van komende dinsdag, weet Oranje-watcher Jeroen Stekelenburg zondag tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS te melden. Wél weet de journalist dat bondscoach Ronald Koeman mogelijk met een nieuw blessuregeval te maken heeft.

“Vandaag heeft Oranje getraind, maar daar mocht de pers niet bij zijn”, zo blikt Stekelenburg terug op de dagen na de 4-0 oefenzege op Schotland. “Het was eigenlijk niet zo’n spannend weekend.”

“Zaterdag was er een uitlooptraining en daar waren vooral de reserves erg druk. Iedereen is wel op het veld geweest, behalve Teun Koopmeiners. Hij was licht geblesseerd. Weghorst verliet de training overigens met ijs op zijn knie”, zo maakt Stekelenburg bekend.

“Vandaag hebben ze alles achter gesloten deuren getraind. Ik heb daarna nog wel even contact gezocht: verder is er niemand afgevallen. Morgen trainen ze eerst in Zeist en dan is er ‘s avonds een persconferentie in Duitsland”, aldus Stekelenburg.

Het uitvallen van Weghorst is nieuws, maar zaterdag werd al wel bekend dat Koopmeiners de training oversloeg. De Atalanta-middenvelder hield wat fysieke klachten over aan zijn invalbeurt tegen the Tartan Army.

Koopmeiners kwam vrijdag circa tien minuten in actie, nadat hij de teruggekeerde Georginio Wijnaldum afloste. Zijn summiere tijd was genoeg om de 26-jarige linkspoot last te bezorgen.

Komende dinsdag neemt Nederland het in Frankfurt op tegen Duitsland in een vriendschappelijke wedstrijd. Na de ontmoeting met de Oosterburen speelt Oranje alleen nog tegen Canada en IJsland voor de start van het EK 2024.

