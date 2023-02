Feyenoord gaat all-in voor Zerrouki: transferrecord staat op knappen

Maandag, 30 januari 2023 om 23:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:59

Feyenoord geeft de komst van Ramiz Zerrouki toch niet op. De Rotterdammers hebben volgens Voetbal International een nieuw bod van acht miljoen euro uitgebracht op de 24-jarige middenvelder van FC Twente. Hoewel Zerrouki absoluut niet te koop is, hoopt Feyenoord met de forse aanbieding om tafel te kunnen met de Tukkers.

De Rotterdammers zijn daarmee bereid om Zerrouki de duurste Feyenoorder aller tijden te maken. Op dit moment behoren Quinten Timber (FC Utrecht) en Ezequiel Bullaude (Godoy Cruz) tot de duurste spelers die ooit door de club werden gekocht. Over de exacte transfersom werden in beide gevallen geen mededelingen gedaan, maar Feyenoord betaalde exclusief bonussen in ieder geval minder dan acht miljoen euro per speler.

Zerrouki ligt in Enschede vast tot medio 2024. Hoewel Jan Streuer, technisch directeur van FC Twente, glashelder is geweest en absoluut niet wil onderhandelen met Feyenoord, hopen de Rotterdammers dat daar op de slotdag van de transferwindow verandering in komt. De Rotterdammers denken dat een bod van acht miljoen euro voor een speler met een contract voor slechts anderhalf jaar in Enschede twijfel zal zaaien. Zerrouki staat op 90 officiële duels voor Twente, waarin hij 4 goals en 4 assists produceerde. Ook speelde de geboren Amsterdammer al zeventien interlands voor Algerije.

Arne Slot gaf zondag na de topper tegen FC Twente (1-1) te kennen dat de speler die hij het liefst aan de selectie van Feyenoord zou toevoegen in de Grolsch Veste bij de tegenpartij speelde. Zerrouki zelf wil dolgraag naar Feyenoord, een club die hij als sportieve vooruitgang beschouwt. Op 10 januari maakte Streuer publiekelijk dat Twente in de winter niet meer zou meewerken aan een transfer voor Zerrouki. "We willen presteren, en als je hem laat vertrekken toon je niet de ambitie", zei Streuer toen. "We komen er niet uit. Dan blijft het zoals het is, en moet de speler blijven tot het eind van het seizoen. We gaan het nu niet meer doen."