Van Hanegem zag 4 Feyenoorders door het ijs zakken: ‘Heb je er weinig kijk op'

Maandag, 4 december 2023 om 09:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:12

Door de overwinning van PSV op Feyenoord (1-2) is de strijd om de landstitel al beslist, zo stelt Willem van Hanegem. De Eindhovenaren zijn dit Eredivisie-seizoen nog foutloos en breidden de voorsprong op de ploeg van trainer Arne Slot met de overwinning uit naar tien punten.

Volgens Van Hanegem is deze voorsprong zo groot dat PSV het kampioenschap niet meer kan ontgaan. Bosz verraste zondag tegen Feyenoord door met Jerdy Schouten in het hart van de defensie te starten. De Oranje-international kreeg de voorkeur boven André Ramalho.

Volgens De Kromme had Feyenoord misschien wel wat opportunistischer kunnen spelen tegen de Eindhovense centrumverdedigers Olivier Boscagli en Schouten. “Prima spelers, maar geen echte verdedigers”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

PSV kwam in De Kuip na rust op een 0-2 voorsprong via Ismael Saibari en Boscagli. Dankzij een aansluitingstreffer van Santiago Gimenez, in de 81ste minuut, werd de spanning in de wedstrijd teruggebracht. “Dat was pas toen Feyenoord alle remmen los gooide, maar het was te laat”, aldus Van Hanegem.

De columnist zag Feyenoord zowel midweeks in de Champions League tegen Atlético Madrid (1-3 verlies) als zondag tegen PSV ‘kinderlijke fouten’ maken. “Twee eigen doelpunten tegen Atlético Madrid, dat verzin je bijna niet. Lutsharel Geertruida zit niet in zijn beste fase van zijn loopbaan. Hoe hij nu weer de eerste treffer van PSV inleidde, dat zag er slecht uit.”

Van Hanegem zag meer Feyenoorders tegen PSV niet het gewenste niveau halen. “Hartman gaat er zo onbesuisd in dat hij niet alleen Teze uitschakelt, maar ook zichzelf. Ivanusec heeft één goede wedstrijd gespeeld voor Feyenoord en dat was maanden terug.”

Ook begrijpt hij de keuze van Slot niet om tegen PSV met Ramiz Zerrouki te beginnen. “De mensen schreeuwden moord en brand dat Zerrouki niet speelde tegen Atlético Madrid, maar als je echt denkt dat hij het verschil had gemaakt tegenover Griezmann dan heb je er weinig kijk op. Ook Zerrouki was niet best tegen PSV.”