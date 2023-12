Antoni Milambo staat door ontbreken Stengs voor basisdebuut bij Feyenoord

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen FC Volendam bekendgemaakt. Antoni Milambo gaat zijn basisdebuut bij Feyenoord maken, omdat Calvin Stengs wegens ziekte ontbreekt. Daarnaast voert Slot nog twee wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel met PSV (1-2). Quilindschy Hartman en Ramiz Zerrouki worden vervangen door Marcos López en Yankuba Minteh. De wedstrijd in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Justin Bijlow verdedigt het doel van de regerend landskampioen. De verdediging bestaat uit Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en López. Hartman kwam tegen PSV hard in botsing met Jordan Teze en heeft daar een lichte hersenschudding aan overgehouden. De verdediger is dan ook niet van de partij tegen Volendam.

Op het middenveld kiest Slot ervoor om Milambo zijn basisdebuut te gunnen. De jongeling wordt op het middenveld ondersteund door Mats Wieffer en Quinten Timber. Zerrouki verhuist daardoor naar de bank. Op de rechtsbuitenpositie is er een plek vrijgekomen die wordt ingenomen door Minteh. Hij krijgt van Slot de voorkeur boven Igor Paixão op die plek. Spits Santiago Gimenez ziet Luka Ivanusec aan zijn linkerkant staan.

Feyenoord kende een week om zeer snel te vergeten. Nadat het midweeks werd uitgeschakeld in de Champions League door Atlético Madrid (1-3), werd er afgelopen weekend ook verloren van PSV. Het gat met de koploper uit Eindhoven liep daardoor op naar tien punten. Volendam lijkt op papier de ideale tegenstander om het goede gevoel terug te laten keren in Rotterdam-Zuid.

Met name de manier waarop de doelpunten geïncasseerd werden tegen Atlético en PSV baart Slot zorgen, zo liet hij weten op de clubwebsite van Feyenoord. "Die geven we de afgelopen weken te makkelijk weg, ook tegen Excelsior al. Dan wordt het winnen van topwedstrijden een lastige opgave. Dat is een vervelende constatering, juist in zo’n belangrijke week."

Volendam, de nummer zeventien van de Eredivisie, gaat zowel op bestuurlijk als sportief vlak door een crisis. Onder meer trainer Matthias Kohler vertrok, waardoor Michael Dingsdag donderdag fungeert als interim-trainer. De voormalig verdediger staat voor een zware klus: Volendam behaalde één punt uit zijn laatste vijf Eredivisie-wedstrijden.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Wieffer, Milambo, Timber; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 14 10 2 2 28 32 3 AZ 14 9 3 2 22 30 4 FC Twente 14 9 3 2 13 30 5 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 6 Ajax 14 6 3 5 4 21 7 Sparta Rotterdam 14 6 3 5 1 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 PEC Zwolle 14 5 2 7 -3 17 10 Excelsior 14 3 7 4 -3 16 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 NEC 14 3 6 5 -2 15 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 14 3 4 7 -18 13 17 FC Volendam 14 2 2 10 -21 8 18 Vitesse 14 2 2 10 -22 8

