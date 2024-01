‘De goedkoopste aanwinst is het meest nuttig gebleken bij Feyenoord’

Marcel van der Kraan heeft in De Telegraaf de balans opgemaakt bij Feyenoord na de eerste seizoenshelft. De Rotterdammers presteren niet veel minder dan vorig seizoen, maar delven desondanks het onderspit door een oppermachtig PSV. Volgens Van der Kraan is Timon Wellenreuther samen met Calvin Stengs het meest nuttig gebleken.

Feyenoord begon met een valse start aan het seizoen en speelde zijn eerste twee wedstrijden gelijk tegen Fortuna Sittard (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2). Doordat de Rotterdammers in het restant van de eerste seizoenshelft ook nog verloren van FC Twente (2-1) en PSV (1-2) is de achterstand opgelopen naar tien punten.

"Saillant detail is dat Feyenoord in dat bewuste kampioensjaar nagenoeg gelijk presteerde aan dit seizoen", aldus Van der Kraan. "Het toont maar aan dat Peter Bosz als trainer aan een uitzonderlijk seizoen bezig is. Vorig voetbaljaar speelde Feyenoord voor de winterstop drie keer gelijk en verloor het één keer. Het scheelt dus nauwelijks iets."

Tegenover het vertrek van smaakmaker en leider Orkun Kökçü stond de komst van onder meer Ayase Ueda, Luka Ivanusec en Ramiz Zeroruki. Zij weten echter geen van allen te overtuigen tot dusver. "De goedkoopste van allemaal, reservedoelman Timon Wellenreuther (één miljoen euro) bleek samen met Calvin Stengs (zes miljoen) het meest nuttig", stel Van der Kraan.

De journalist van De Telegraaf denkt niet dat er in de winter veel gaat gebeuren op de transfermarkt. "Feyenoord haalde in de zomer twaalf nieuwe spelers en nu de ploeg is uitgeschakeld in de Champions League en al een straatlengte achterligt op PSV ziet Feyenoord weinig noodzaak om in de winterse transferwindow grote zaken te doen."

Tot slot laat Van der Kraan zich uit over een mogelijk vertrek van topscorer Santiago Gimenez. "Woensdagavond schitterde hij nog op de rode loper: Gimenez. Dit worden vermoedelijk de laatste vier maanden waarin het Legioen van hem kan genieten. Technisch en algemeen directeur Dennis te Kloese brengt de belangstelling voor zijn Mexicaanse topschutter rustig in beeld."

"Het liefst heeft hij hem nog jaren in De Kuip bij zich. Maar bij een bod tussen de veertig en vijftig miljoen euro zal Feyenoord ongetwijfeld zaken willen doen in de zomer. Het zou mooi zijn als Gimenez met zijn goals Feyenoord opnieuw aflevert in de Champions League en een prijs (de beker) pakt."

