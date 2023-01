Wanhopig Arsenal heeft eindelijk beet na misgrijpen Félix en Mudryk

Leandro Trossard moet de nieuwe winteraanwinst worden van Arsenal, schrijft Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktspecialist zijn er reeds gesprekken gevoerd en bevinden de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium. De buitenspeler heeft zijn toezegging aan the Gunners gedaan, waardoor het nu aan de clubs is om een akkoord te bereiken over de transfersom. Romano verwacht snel een akkoord.

Arsenal is deze winter nog niet heel slagvaardig gebleken op de transfermarkt. De Londense grootmacht greep eerst naast João Félix en zag tot overmaat van ramp met Mykhailo Mudryk ook een ander doelwit naar Chelsea vertrekken. Arsenal zocht lange tijd naar een opening om de veelbelovende aanvaller van Shakhtar Donetsk naar het Emirates Stadium te halen, maar moest toezien hoe Chelsea honderd miljoen neertelde en er met zijn diensten vandoor ging. Het was de tweede kapitale misser in korte tijd voor the Gunners.

De zoektocht heeft nu geleid tot concrete interesse in Trossard, weet Romano. De buitenspeler maakt een uitstekend seizoen door bij Brighton & Hove Albion, waar hij dit seizoen in zestien van de achttien wedstrijden aan de aftrap verscheen. Daarin wist hij zeven keer te scoren. Trossard maakte in de zomer van 2019 de overstap van KRC Genk naar Brighton, waar een slordige zestien miljoen euro mee werd gemoeid. Sindsdien staat de teller op 121 officiële wedstrijden voor the Seagulls. Daarin wist de Belg 25 keer het net te vinden en fungeerde hij veertien keer als aangever.

Eind vorige week kwam het tot een conflict tussen Trossard en manager Roberto De Zerbi, toen de Italiaan hem buiten de selectie besloot te houden voor de thuiswedstrijd tegen Liverpool. In de uitwedstrijd tegen Everton bleef de Belg negentig minuten op de bank. Volgens De Zerbi verliet Trossard de training voor het FA Cup-treffen met Middlesbrough vroegtijdig, nadat hij te horen kreeg dat hij niet in de basis zou starten. "Hij verliet de training zonder iets tegen me te zeggen", liet De Zerbi weten op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Liverpool. "Dat is niet goed. Ik heb met hem gesproken en uitgelegd dat ik zijn houding niet leuk vind."

Zaakwaarnemer Josy Comhair haalde daarop keihard uit naar De Zerbi. "Voordat Leandro naar Qatar vertrok, was het de intentie van Brighton om zijn contract te verlengen. Dat gebeurde niet, omdat de partijen niet tot een overeenkomst kwamen. Leandro heeft aangegeven dat hij klaar is voor de volgende stap. Maandag vernederde de manager Leandro in de groep en vertelde hij hem niet langer te willen zien. Een manager die vier weken lang niet met zijn speler communiceert is onbestaanbaar. Het is ook de manager die meerdere malen heeft aangegeven dat een transfer de makkelijkste oplossing is. Het is daarom belangrijk dat Brighton meewerkt aan een mogelijke transfer deze zomer."