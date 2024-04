Arsenal en Havertz voeren voetbalshow op na rust en vernederen Chelsea

Arsenal heeft dinsdag de koppositie in de Premier League verstevigd. The Gunners walsten na rust over Chelsea heen en wonnen uiteindelijk met 5-0. Uitgerekend Kai Havertz, vorig seizoen nog speler van de bezoekers uit West-Londen, scoorde tweemaal. Uitblinker Ben White deed dat in de slotfase ook. Arsenal staat nu op 77 punten, drie meer dan Liverpool en vier dan Manchester City, dat twee duels minder speelde. Liverpool komt woensdagavond in actie in de Merseyside Derby met Everton.

Chelsea aaste op revanche na de 1-0 nederlaag tegen Manchester City in de halve finale van de FA Cup. De start van the Blues in het Emirates Stadium was echter dramatisch te noemen. Na een vlotte aanval bediende Declan Rice Leandro Trossard en de Belgische vleugelaanvaller schoot de bal van dichtbij en hard door de benen van doelman Djordje Petrovic heen: 1-0.

Arsenal rook bloed en jaagde op de tweede treffer. Goede kansen waren echter niet besteed aan onder meer Trossard, Havertz en Bukayo Saka. Petrovic hield Chelsea met enkele goede reddingen op de been. De ploeg van manager Mauricio Pochettino kroop gaandeweg de eerste helft uit zijn schulp en kreeg zelf ook een aantal goede mogelijkheden. Axel Disasi en Nicolas Jackson, die tegen Manchester City ook al enkele grote kansen verprutste, wisten de stand echter niet gelijk te trekken.

Vier minuten op de klok en de bal ligt al in het net. Arsenal op voorsprong ?? ??????? ??????? ? ?? Arsenal ????. Chelsea ?? Nu live! ?? Viaplay én Viaplay TV#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 23, 2024

Doelpuntenfestijn

Een 1-0 voorsprong dus halverwege voor Arsenal, dat na rust over Chelsea heen walste. Havertz miste nog toen hij werd weggestoken door de grote roerganger Martin Ødegaard. De 2-0 viel kort daarna alsnog: een schot van Rice kwam terecht bij White, die de bal beheerst in de verre hoek krulde: 2-0. Vijf minuten later stuurde Ødegaard Havertz weer diep en ditmaal schoot de Duitse aanvaller wél raak: 3-0.

Daarmee was het verzet van Chelsea definitief gebroken. Havertz had de smaak te pakken en tekende via de paal voor zijn tweede van de avond. Het goede voorbereidende werk was van Saka. Arsenal kende geen genade met Chelsea en bracht de stand zelfs op 5-0. Het leek erop dat de mee opgekomen White een voorzet wilde geven, maar zijn inzet vloog langs Petrovic in de verre hoek.

Arsenal liet daarna de teugels wat vieren en dat zorgde bijna voor de 5-1. Jackson schoot de bal van dichtbij echter in het zijnet. Verder kwam de nummer negen in de Premier League niet op een kansloze avond in Noord-Londen. Er waren even zorgen bij Arsenal toen Gabriel Magalhães op de grond bleef liggen, maar manager Mikel Arteta vond het niet nodig om de centrumverdediger te wisselen.

"?????? ?????????????? ???????????? ??????????" ?? Arsenal maakt gehakt van Chelsea: 4-0 ?? ??????? ??????? ? ?? Arsenal ????. Chelsea ?? Nu live! ?? Viaplay én Viaplay TV#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 23, 2024

Een zeer geslaagde avond voor de Londense koploper, dat nu rustig kan wachten op wat Liverpool en Manchester City later deze week doen in de spannende titelstrijd. Arsenal vervolgt de jacht op het eerste kampioenschap zondag met een uitwedstrijd tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur.

