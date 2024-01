Voortreffelijk Arsenal boekt grootste overwinning ooit in een Londense derby

Arsenal heeft zaterdagmiddag zijn eerste competitiezege van 2024 geboekt. De ploeg van manager Mikel Arteta had in eigen huis geen kind aan Crystal Palace en won met 5-0. Gabriel Martinelli maakte in de blessuretijd binnen anderhalve minuut twee treffers en werd daarmee de gevierde man. Het is de grootste overwinning ooit in een Londense derby voor the Gunners (naast de 5-0 tegen Wimbledon in 1998).

Arsenal zit niet in de beste fase van het seizoen en wist voorafgaand aan het duel met Palace slechts één van zijn laatste zeven wedstrijden in alle competities te winnen. Een uitgebreid trainingskamp in Dubai moest ervoor zorgen dat de neuzen weer dezelfde richting in kwamen te staan.

Tegen Palace, dat onthutsend zwak voor de dag kwam, was van de slechte vorm weinig terug te zien. Na elf minuten spelen kwam de ploeg van Arteta al op voorsprong, toen Gabriel een corner van Declan Rice achter Dean Henderson kopte: 1-0. Even later kopte Jefferson Lerma de bal op zijn eigen lat.

Arsenal domineerde nagenoeg de hele wedstrijd, maar kwam in de eerste helft niet tot hele grote uitgespeelde kansen. Bukayo Saka was slordig met een eindpass, terwijl aan de overkant David Raya handelend moest optreden nadat hij zelf de bal had ingeleverd bij Palace.

Tien minuten voor rust zette Arsenal het veldoverwicht om in een tweede treffer. Opnieuw leek Gabriel de maker van het doelpunt uit een corner, maar de treffer kwam uiteindelijk op naam van de onfortuinlijke Henderson.

Na rust veranderde het spelbeeld amper en was het Arsenal dat Palace grote delen de wil oplegde, hetgeen na een uur spelen tot de derde Noord-Londense goal leidde. Na een snelle spelhervatting van Raya werd Leandro Trossard gevonden door Gabriel Jesus: 3-0.

Palace probeerde het wel, maar kwam niet verder dan een aantal speldenprikjes. Eberechi Eze zag een vrije trap onder de lat vandaan worden weggetikt door Raya.

De toegift aan Arsenal-zijde kwam in de blessuretijd van de voet van Gabriel Martinelli. De aanvaller, die na ruim een uur inviel, was binnen anderhalve minuut twee keer trefzeker. Tweemaal genoot hij een vrije doortocht richting Henderson en rondde hij koelbloedig af: 5-0

