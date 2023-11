Arsenal profiteert ondanks matige vertoning optimaal van nederlaag Tottenham

Zaterdag, 11 november 2023 om 17:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:37

Arsenal heeft uitstekende zaken gedaan in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta speelde een moeizame wedstrijd tegen Burnley, maar won wel van de promovendus: 3-1. Leandro Trossard opende vlak voor rust de score, waarna Josh Brownhill de gelijkmaker op het bord zette. Uiteindelijk kwam het toch nog goed voor the Gunners dankzij treffers van William Saliba en Oleksandr Zinchenko. Fábio Vieira kreeg in de slotfase nog rood voor een smerige overtreding, maar de zege kwam niet meer in gevaar. Arsenal profiteert optimaal van de nederlaag van Tottenham Hotspur eerder op de dag en klimt naar plek twee. Burnley staat negentiende.

Arteta kende de nodige personele problemen. De Spanjaard kon niet beschikken over onder meer Gabriel Jesus, Martin Ødegaard en Thomas Partey. Trossard kreeg daardoor de kans in de spits. De Belg zag Bukayo Saka en Gabriel Martinelli naast zich staan in de aanval. Kai Havertz moest op het middenveld voor de creativiteit zorgen. Bij het geplaagde Burnley waren Zeki Amdouni en Jay Rodríguez de voorste pionnen van manager Vincent Kompany.

Het eerste echte gevaar van Arsenal kwam pas na twintig minuten. Saka kreeg de bal na een mislukte aanval plots voor zijn voeten en schoot verwoestend richting de bovenhoek. Burnley-goalie James Trafford had een sublieme reflex in huis en tikte de bal via de lat over. Arsenal kreeg de smaak plots te pakken en na een fraai hakje van Zinchenko kon Trossard net niet binnenglijden. De rebound kwam voor de voeten van Havertz, die zijn volley tegen een verdediger zag belanden.

In de blessuretijd van de eerste helft was het alsnog raak voor Arsenal. Een voorzet van Zinchenko belandde op het hoofd van Saka, die de bal al vallend bij de tweede paal bracht. Daar stond Trossard klaar om binnen te knikken: 1-0. De Belg kwam daarbij in botsing met Trafford en had veel last van zijn schouder. Trossard werd in de rust behandeld aan zijn schouderkwetsuur.

Trossard bleek na rust gewoon door te kunnen, maar zag hoe zijn ploeg het moeilijk had met de bezoekers. Burnley brak regelmatig door de laatste linie van Arsenal heen en tien minuten voor tijd kregen the Clarets waar ze naar zochten. Arsenal werkte de bal niet goed weg, waarna de bal voor de voeten van Brownhill belandde. De middenvelder schoot hard en via de hak van Gabriel raak: 1-1.

Lang kon Burnley echter niet genieten van de gelijke stand, want bij het eerstvolgende gevaar van Arsenal was het raak. Trossard slingerde de bal uit een hoekschop perfect op het hoofd van Saliba, die vlak voor de neus van Trafford raak kopte: 2-1. Burnley probeerde het nog wel, maar een kwartier voor tijd vervloog alle hoop op een goed resultaat.

Uit een hoekschop van Trossard maakte Burnley bijna een eigen doelpunt, maar Trafford kon de bal nog net op tijd wegwerken. De rebound kwam vervolgens in niemandsland terecht en daar profiteerde Zinchenko optimaal van. De Oekraïner vond met een stijlvolle dropkick de bovenhoek: 3-1. Arsenal zou de voorsprong vasthouden, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd. Vieira kreeg direct rood nadat hij Brownhill hoog op zijn been raakte.