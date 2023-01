PSV hoopte Daley Blind tot pikante overstap te kunnen verleiden

Daley Blind heeft enkele weken geleden informeel contact gehad met PSV. Dat melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hadden Blind graag in willen lijven na zijn transfervrije vertrek bij Ajax, maar slaagden daar niet in. Uiteindelijk ging Bayern München met de ervaren linkspoot aan de haal.

Het contract van Blind bij Ajax werd in januari in wederzijds overleg beëindigd, waarna PSV de stoute schoenen aantrok en de 32-jarige verdediger benaderde. De clubleiding van de Brabanders zag in Blind een ideale versterking voor de verdediging, omdat er met Olivier Boscagli al een linksbenige centrale verdediger geblesseerd was. De Fransman is ondertussen op de weg terug. Ook Mauro Júnior, linksback van beroep, lag er destijds uit met een blessure. Waarschijnlijk zal hij spoedig zijn rentree maken.

Het contact bleef echter informeel en uiteindelijk koos Blind er niet voor om op de Eindhovense avances in te gaan. Dat had ook te maken met de interesse van Bayern, die al sluimerde sinds Lucas Hernández op het WK geblesseerd raakte. De 99-voudig international van Oranje tekende onlangs een contract bij der Rekordmeister tot het einde van dit seizoen. Naast PSV en Bayern waren ook Royal Antwerp en een club uit Japan serieus geïnteresseerd in Blind.

Ronald Waterreus, columnist namens De Limburger en voormalig keeper van PSV, tipte de Eindhovense club eerder al om Blind te halen. "Een club (en voorname concurrent in de strijd om de titel) waar een speler met zijn cv onherroepelijk wél de erkenning zou krijgen die hij verdient", schreef Waterreus. "En waar Blind, zij het wat trager dan vroeger, op zeker nog anderhalf seizoen van grote waarde zou kunnen zijn. Al was het maar vanwege zijn schat aan ervaring. En waarom ook niet? Rancune, weten we in topsport, is de beste drijfveer om tot grote daden te komen."