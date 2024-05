Derksen gaat er vol in: ‘Ajax haalt weer een snotaap die niet geremd wordt’

Johan Derksen begrijpt er niets van dat Ajax mikt op Francesco Farioli (OGC Nice) als nieuwe hoofdtrainer. Dat laat de Snor vrijdagavond duidelijk blijken in Vandaag Inside. Volgens Derksen is het trainerschap een ervaringsvak en past de 35-jarige Farioli niet in dat plaatje.

Farioli staat sinds maart 2021 op eigen benen als hoofdtrainer, toen hij zijn eerste klus kreeg bij Fatih Karagümrük. Tussen december 2021 en februari 2023 stond de Italiaan aan het roer bij Alanyaspor, waarna hij in juli vorig jaar naar Frankrijk trok. Met Nice eindigt Farioli dit seizoen op de vijfde plek in de Ligue 1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Volgens Voetbal International is Ajax zo goed als persoonlijk rond met Farioli zelf. De Amsterdammers hopen na zondagavond eveneens overeenstemming te bereiken met Nice, waar Farioli nog tot medio 2025 vastligt. Het is dus goed mogelijk dat de jonge oefenmeester komende week al gepresenteerd wordt bij Ajax.

Vrijdag was VVD-partijleider Dilan Yesilgöz te gast in Vandaag Inside. Haar man, René Zegerius, zit in de bestuursraad van Ajax. Derksen voorziet Zegerius van advies. “Misschien kan hij eens met die nieuwe directeur praten dat je niet een 35-jarige snotneus zonder enige ervaring de verantwoordelijkheid kunt geven over een club die weer helemaal opnieuw opgebouwd moet worden.”

Derksen heeft een duidelijke mening. “Trainer zijn is een ervaringsvak. Hetzelfde als politica, dat is ook een ervaringsvak. Je maakt allemaal rookiefouten. Ajax haalt weer eens een snotaap die niet geremd wordt door enige kennis van zaken.”

Alex Kroes

Technisch directeur Alex Kroes gaf deze week een uitgebreid interview aanen sprak daarin over meerdere trainers. Manchester United-manager Erik ten Hag stond het hoogst op zijn lijstje, zo geeft hij toe. “Een vakidioot met een geweldige voetbalvisie, ervaring en een verleden bij de club.”

“Bij Graham Potter had ik ook een heel goed gevoel”, ging Kroes verder. “Ik vind hem een charismatische people manager, die ook dol is op zijn vak. Zijn manier van werken spreekt me heel erg aan. Vanwege zijn leeftijd heeft hij meer ervaring dan Francesco Farioli, die ook een geweldige voetbalvisie heeft en ook een vakidioot is. Dat is wat Ajax nodig lijkt te hebben.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties