Xavi Simons: ‘Geloof me: bij Barcelona is het weinig in de gym’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:03

Xavi Simons was donderdagavond opnieuw een van de meest spraakmakende spelers bij PSV. De middenvelder annex aanvaller bezorgde de verdedigers van Arsenal een lastige avond en stapte met zijn ploeg met een knappe 2-0 overwinning van het veld. Terwijl iedereen Simons naar de definitieve selectie van het Nederlands elftal probeert te praten, blijft hij zelf liever nuchter. "We moeten zien wat er gaat gebeuren."

Simons zag in de eerste helft een treffer worden afgekeurd na buitenspel van Anwar El Ghazi. De behendige dribbelaar wurmde zich langs een aantal Arsenal-spelers om de bal behendig in de hoek te schuiven. "Ik miste mijn goal, maar ik was wel vrolijk. Ik heb genoten, en het team ook denk ik", vertelt Simons bij ESPN. "Ik wilde scoren en het team helpen, dat was mijn doel. We wisten dat we met energie moesten starten aan de wedstrijd. Arsenal staat eerste in de Premier League, daar heb je wel respect voor."

Volgens Simons heeft PSV zich goed herpakt van de zeperd tegen FC Groningen (4-2) van afgelopen weekend. "Het team staat altijd op de eerste plaats. Het is het belangrijkst dat dat goed gaat. Als ik dan ook nog goed kan spelen, is het helemaal top", aldus de middenvelder, die zich ondanks zijn fysiek goed staande houdt. "Ik heb altijd iets anders moeten zoeken om mezelf te verdedigen in wedstrijden. Uiteindelijk heb ik veel geoefend in de gym, dat was belangrijk voor mij. Ik kom van Barcelona en geloof mij: bij Barça is het niet veel gym. Daar is het veel met de bal.

De overstap naar Paris Saint-Germain was dan ook een hele belangrijke voor Simons. "In Parijs krijg je een totaal ander leven. De Ligue 1 is een fysiek sterke competitie", merkt het talent op. "Dan moet je jezelf wel beschermen en dat was een van mijn doelen. Klein zijn maakt niet uit, lekker sterk zijn. Ik was zestien toen ik bij PSG kwam. Met al die gasten, dan merk je het verschil wel. Ik pak het goed op, ik train hard en geef alles. Voetbal is mijn leven", aldus Simons.

Simons maakt indruk bij PSV en hoopt dat zijn goede vorm beloond wordt met een plek in Oranje. "Ik denk dat ik een goede beslissing heb gemaakt door naar PSV te gaan. Ik ben heel blij, dat is wel te zien denk ik." Vragen over het Nederlands elftal wimpelt hij vakkundig af. "Eerst wacht NEC, dan FK Bodø/Glimt en dan komt Ajax. Ajax is zeker een mooie wedstrijd. Wie weet wat daarna nog komt. Ik ga alles geven en dan is het aan de bondscoach die bepaalt. Het is een droom om mee te gaan naar het WK. Wie wil nou niet een WK spelen? Maar eerst PSV."