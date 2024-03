Arno Vermeulen meldt misverstand bij ESPN over Xavi Simons

Xavi Simons heeft de Nederlandse pers niet geboycot, weet Arno Vermeulen. Tijdens afgelopen interlandperiode meldde onder meer verslaggever Pascal Kamperman bij ESPN dat de aanvallende middenvelder van RB Leipzig niet zou willen spreken met de pers, maar die berichtgeving berust op een misverstand volgens Vermeulen.

De aanvallende middenvelder zou zich onheus bejegend hebben gevoeld door de media en weigerde eerder al om na de Champions League-wedstrijd met RB Leipzig tegen Real Madrid met de Nederlandse pers te praten.

“Het verhaal dat Xavi Simons een persboycot zou hebben afgegeven blijkt niet te kloppen”, weet Vermeulen. “Na afloop van een Champions League-wedstrijd van RB Leipzig heeft hij RTL niet te woord gestaan, en dat is niet heel aardig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Daarna is er een spraakverwarring gekomen binnen ESPN. Toen is er in een ander programma van ESPN gezegd dat Xavi Simons een echte persboycot had uitgesproken en dat hij rondom Oranje niet met de pers zou willen praten. Dat is niet waar.”

“De NOS zendt wedstrijden uit van het Nederlands elftal en de afgelopen wedstrijden hadden wij hem niets gevraagd, omdat wij daar geen reden voor zagen. De KNVB bevestigt dat - als wij hadden gewild - ook gewoon met Xavi Simons hadden kunnen spreken.”

“Dit is dus eigenlijk een misverstand. Via de knip- en plaksites die we allemaal kennen is het niet meer tegen te houden. Maar het is dus niet waar”, weet Vermeulen.

Simons kreeg ook veel kritiek op zijn keuze om niet meer met de Nederlandse journalisten te spreken. Die kritiek lijkt nu onterecht.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties