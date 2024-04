‘Leipzig verwacht vertrek Xavi Simons en mikt pijlen op voormalig Ajax-target’

De clubleiding van RB Leipzig houdt er geen rekening mee dat Xavi Simons ook komend seizoen voor die Roten Bullen speelt. De nummer vijf van de Bundesliga verwacht dat Simons terugkeert naar Paris Saint-Germain, om in de Franse hoofdstad voor zijn kans te gaan. Volgens journalist Sacha Tavolieri ziet Leipzig in KRC Genk-middenvelder Bilal El Khannouss de ideale vervanger.

Tavolieri, die werkzaam is bij de Belgische tak van RMC Sport, is er zeker van dat Leipzig zich gaat melden in de Cegeka Arena. Bij Genk ligt El Khannouss nog tot medio 2027 vast, waardoor de Belgen mogelijk behoorlijk kunnen cashen op het negentienjarige toptalent. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van El Khannouss op zo’n 25 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Genk wil van El Khannouss de uitgaande recordtransfer maken en hoopt daarom net iets meer over te houden aan zijn vertrek. Momenteel is Sander Berge (25 miljoen naar Sheffield United, 2020) de recordverkoop van de huidige nummer vier van de Jupiler Pro League. Volgens Tavolieri staat de ambitieuze El Khannouss zelf open voor een transfer naar een topcompetitie.

El Khannouss, die wordt vertegenwoordigd door zijn eigen entourage (El Khannouss Team), heeft volgens Tavolieri zelfs al gesproken met Leipzig. De Duitse topclub heeft een duidelijk plan met El Khannouss. “Leipzig staat erom bekend dat ze graag snel handelen op de transfermarkt”, aldus Tavolieri in de podcast Wait & See. “Leipzig zou hem zo voor volgend seizoen de tijd willen geven om zich goed te integreren in de club en het team.”

El Khannouss staat al jaren bekend als het kroonjuweel van Genk. De twaalfvoudig international van Marokko debuteerde in 2022 in de hoofdmacht van De Smurfen. Inmiddels staat de teller op 84 officiële wedstrijden namens Genk, waarin El Khannouss goed was voor 4 doelpunten en 13 assists.

Indien El Khannouss ervoor kiest om in Leipzig aan de slag te gaan, krijgt het toptalent grote schoenen om te vullen. PSG-huurling Simons zet de vorm die hij bij PSV al liet zien dit seizoen moeiteloos door in Duitsland. De Oranje-international speelde al 37 officiële duels namens Leipzig, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 13 assists. Komende zomer zal Simons voor zijn kans gaan bij PSG. In Parijs ligt de Amsterdammer nog tot medio 2027 vast.

El Khannouss is geen onbekende naam voor de meeste supporters van Ajax, daar de Marokkaanse international door de jaren heen behoorlijk vaak is gelinkt aan de Nederlandse recordkampioen. Die geruchten werden overigens gevoed door de vader van El Khanouss. “Ja, het klopt dat Ajax geïnteresseerd is. Ze volgen Bilal al sinds zijn dertiende. Maar hij zit uitstekend bij KRC Genk en concentreert zich nu daarop”, zei El Khannouss senior in het verleden tegenover Het Belang van Limburg.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties