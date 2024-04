Clubicoon geeft PSV advies voor transferzomer: ‘Ik zou met hem niet doorgaan’

Kees Ploegsma senior denkt dat het huidige succes van PSV voornamelijk te danken is aan de uitstekende zomerse transferperiode die de Eindhovenaren hebben gekend. Dat laat het clubicoon weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Daarbij stelt hij dat het van cruciaal belang is dat er snel duidelijkheid komt rondom de selectievorming voor komend seizoen.

Technisch directeur Earnest Stewart kreeg het vorige zomer voor elkaar om enkele grote namen naar Eindhoven te halen. “Daarom is dit zo’n goed seizoen geworden”, doelt de voormalig manager van PSV op de afgelopen transferzomer. “Dat spelers als Jerdy Schouten, Sergiño Dest en Malik Tillman vorig jaar naar Eindhoven zijn gekomen, was cruciaal.”

Ploegsma vindt dat er met het oog op volgend seizoen zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de selectie. “De meeste spelers zitten nog niet aan het einde van hun periode in het Philips Stadion, naar mijn idee. PSV zal dus een behoorlijk aantal contracten moeten verlengen en ook snel, om vroeg duidelijkheid te hebben.”

Daarbij voorziet hij een zomer vol uitdagingen, waarin PSV rekening zal moeten houden met het vertrek van enkele spelers. “Je moet ook niet dramatisch doen als een of twee spelers voor een topbedrag weggaan. Dat zag je vorig jaar aan Xavi Simons en bij ons zag je het in 1987 toen Ruud Gullit vertrok. Daarna hadden we het beste seizoen ooit.”

Toch hoopt Ploegsma dat de ploeg grotendeels bij elkaar gehouden kan worden. “Het is een mooie groep, maar ik zou met André Ramalho bijvoorbeeld niet doorgaan. Spelers kunnen goed zijn voor de groep, dat is mooi meegenomen. Maar de basis is het voetbal. Op zijn positie moet je doorselecteren”, oordeelt Ploegsma.

Waar PSV op zeer korte termijn het kampioenschap binnen kan halen, zijn de problemen bij Ajax, mede door de dramatisch verlopen transferzomer, erg groot. Ploegsma denkt dan ook dat ze in Amsterdam nog wel even de tijd nodig zullen hebben om daar weer bovenop te komen.

“Ajax? Garanties heb je niet, maar je zou zeggen dat ze daar nog wel een seizoen nodig hebben om alle problemen op te lossen en weg te houden bij het veld”, besluit Ploegsma.

