Woede om zoveelste gele kaart Xavi Simons: ‘Allesbehalve een schwalbe’

Xavi Simons kreeg zaterdag in blessuretijd van het duel tussen RB Leipzig en VfL Wolfsburg (3-0) een gele kaart van arbiter Christian Dingert vanwege een vermeende schwalbe. Het was alweer de negende gele kaart voor Simons dit seizoen, verdeeld over 39 duels in alle competities. Marco Rose neemt de aanvallende middenvelder echter in bescherming.

Simons ging in blessuretijd van het treffen met Wolfsburg binnen de zestien naar de grond. Waar de Oranje-international hoopte op een strafschop, daar toonde Dingert een gele kaart. Wolfsburg-trainer Ralph Hasenhüttl vond dat Simons zich liet vallen en liet dat duidelijk merken aan de Nederlander aan de zijkant. Rose is echter een heel andere mening toegedaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Xavi wordt elke week geraakt", verzuchtte Rose na afloop in gesprek met Kicker. "En elke keer als hij op snelheid raakt, wordt er aan hem getrokken. In negentig procent van de gevallen probeert Xavi zich nog los te maken. Hij geeft in ieder geval zelden zomaar op. Ook bij een 3-0 voorsprong net voor tijd had hij de drang om nog iets te laten zien."

In de optiek van Rose werd Simons wel degelijk geraakt in het strafschopgebied van Wolfsburg. "Het was allesbehalve een schwalbe en toch ontvangt hij een gele kaart", mopperde de Leipzig-coach. "Je kunt van alles over Xavi zeggen en denken, maar bovenal is het een geweldige speler."

"Hij is nog jong en maakt daarom ook fouten, maar er wordt altijd maar gezegd dat hij makkelijk naar de grond gaat. Maar ook vandaag werden er weer overtredingen tegen hem begaan, dan mag je blij zijn dat Xavi verder kan spelen. En dat gebeurt echt iedere week, dat meen ik serieus", aldus Rose.

Vaak geel

Rose vindt aan de andere kant dat Simons te vaak geel pakt in de Bundesliga. "Hij heeft al acht keer geel gekregen dit seizoen en daar zitten kaarten bij omdat hij zich van zijn stuk liet brengen", zo gaaf de oefenmeester mee aan Simons, die negen keer scoorde en veertien assists liet noteren voor de Oost-Duitse club in alle competities.

Simons was niet de enige die geel zag. Rose kreeg ook een gele prent voorgehouden, omdat hij zijn pupil verdedigde in de slotfase van het duel met Wolfsburg. "Ik deed dat op een te luide manier. En dat was voldoende om geel te krijgen." Rose is geschorst voor het uitduel met Heidenheim van volgende week zaterdag.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties