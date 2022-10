‘Sprankelende’ Frenkie de Jong neemt alle twijfels weg in Spanje

Maandag, 24 oktober 2022 om 10:36 • Laatste update: 10:39

Frenkie de Jong heeft na een moeizame seizoensstart de smaak helemaal te pakken bij Barcelona. De middenvelder begon zondag voor de derde wedstrijd op rij in de basis en had een belangrijk aandeel in de klinkende 4-0 zege op Athletic Club. Ook Ousmane Dembélé etaleerde zijn kwaliteiten met een doelpunt en twee assists. In de Spaanse media is men vol lof over het optreden van De Jong.

Barcelona kende weinig moeite met Athletic Club en stond halverwege de eerste helft al op een comfortabele 3-0 voorsprong. Voor Frenkie was een rol op het middenveld weggelegd met Sergio Busquets en Pedri. "De Nederlander, die in de zomer te maken kreeg met een uitputtingsslag bij Barça, begint het vertrouwen van Xavi te winnen. Iedereen twijfelde aan hem. De technische staf onder leiding van Xavi Hernández vond hem goed, maar overtuigd waren ze niet. Tot nu. Hij neemt voorlopig alle twijfels weg", schrijft El Pais.

Xavi koos tegen Athletic opvallend genoeg voor maar twee pure aanvallers. Gavi was de meest vooruitgeschoven middenvelder. "Frenkie speelde op papier iets meer naar voren dan tegen Villarreal, maar hij was werkelijk overal", is Marca lovend. "Hij rende de longen uit zijn lijf voor zijn ploeg en droeg zowel in aanvallend als verdedigend opzicht zijn steentje bij. De vrijheid om rond te zwerven doet hem goed. De Nederlander heeft zijn innerlijke positie teruggevonden, waar hij meer deelneemt aan de aanval en diepte brengt in het spel van Barcelona."

Volgens Mundo Deportivo dient De Jong vanaf nu elke wedstrijd verzekerd te zijn van een basisplaats. De sportkrant beoordeelt het optreden van de Nederlander met een 7, zoals Sport dat ook doet. "Hoewel hij zondagavond iets minder uitzonderlijk was dan in de wedstrijd tegen Villarreal liet hij zien weer sprankelend te zijn, wat veelbelovend is. Hij leidde de 4-0 in en zijn beste moment was een geweldige rush die Ansu Fati niet beloonde." De Jong stak bij het bewuste moment het hele middenveld over. Het schot van Fati ging vervolgens rakelings over.

Voor Barcelona wacht een cruciale week. Woensdagavond neemt de ploeg van Xavi het in eigen huis op tegen Bayern München in de vijfde speelronde van de Champions League. Eerder op de avond spelen Internazionale en Viktoria Plzen echter al tegen elkaar. Bij een overwinning van de Italianen weet Barcelona voor het duel met Bayern al dat het uitgeschakeld is in het miljardenbal. Hetgeen zou een hard gelag zijn voor de Catalaanse grootmacht, daar voor aanvang van het seizoen is begroot op de kwartfinale. Zaterdag speelt Barcelona op bezoek bij Valencia.