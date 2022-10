Duidelijkheid over PSG-clausule Xavi Simons lijkt slecht nieuws voor PSV

Maandag, 10 oktober 2022 om 14:03 • Wessel Antes • Laatste update: 14:31

Paris Saint-Germain kan Xavi Simons voor een gelimiteerde transfersom van naar schatting zo’n 10 à 12 miljoen euro terugkopen van PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder is de revelatie van het seizoen in Eindhoven, al is het nog maar de vraag of hij na de aankomende transferzomer nog voor PSV speelt.

Simons kwam deze zomer transfervrij over van de Parijzenaren en tekende een contract tot medio 2027. In dat contract staan wel enkele voorwaarden waardoor hij weer terug zou kunnen keren bij PSG. Eerder dachten de Franse media te weten dat een bedrag van vier miljoen euro voldoende zou zijn om Simons terug te kopen, maar Elfrink meldt maandagmiddag dat het bedrag een stuk hoger is uitgevallen. 12 miljoen euro lijkt voor PSG echter nog steeds een schijntje te zijn. Simons zelf moet in dat geval wel terug willen keren in de Franse hoofdstad.

De Amsterdamse middenvelder kwam al veertien keer in actie voor de Eindhovenaren en wist daarin acht keer het net te vinden. Daarnaast gaf Simons ook nog eens vier assists. Als PSV’er debuteerde de rechtspoot tevens voor Jong Oranje, terwijl hij door velen ook wordt gezien als een kandidaat voor de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal.

Het bestaan van de clausule werd maandagochtend voor het eerst erkend door algemeen directeur Marcel Brands. PSV maakte tevens de jaarcijfers bekend, waaruit bleek dat de Eindhovense club met winst van 1,2 miljoen euro zwarte cijfers kan schrijven. Een jaar eerder noteerde PSV nog een verlies van 23,2 miljoen euro die met name te maken had met de coronacrisis.