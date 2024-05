Xavi Simons zorgt voor negatieve primeur tijdens puntenverlies RB Leipzig

Xavi Simons is vrijdagavond voor het eerst in zijn carrière van het veld gestuurd met een rode kaart. De 21-jarige Amsterdammer, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor RB Leipzig, ontving in het uitduel met TSG Hoffenheim (1-1) twee gele kaarten en dus rood van scheidsrechter Harm Osmers.

Leipzig kwam vrijdag niet verder dan een gelijkspel in Hoffenheim. Simons nam daarbij een negatieve hoofdrol op zich. Na de 0-1 van Benjamin Sesko leek er geen vuiltje aan de lucht voor die Roten Bullen, tot de Oranje-international op domme wijze twee gele kaarten pakte.

Na 54 minuten werd Simons teruggefloten voor een vermeende handsbal, waar hij het niet mee eens was. De huurling van Paris Saint-Germain schoot vervolgens een bal weg, waar Osmers niet van gediend was. Simons kreeg een gele kaart en dus zijn laatste waarschuwing.

Toch ging Simons ruim een kwartier later wederom in de fout. De aanvallende middenvelder kwam onbesuisd en met een gestrekt been in op Hoffenheim-middenvelder Anton Stach. Osmers kon dan ook niet anders dan Simons zijn tweede gele kaart tonen.

Voor Simons was het de eerste rode kaart in zijn carrière. Tot overmaat van ramp wist Hoffenheim in de negentigste minuut langszij te komen dankzij een doelpunt van Andrej Kamaric. Leipzig blijft daardoor steken op de vierde plaats in de Bundesliga, al is het reeds geplaatst voor de Champions League komend seizoen. Dit jaar strandde Leipzig in de achtste finales tegen Real Madrid.

Simons zal er tegen Werder Bremen volgende week niet bij zijn wegens een schorsing. Een week later wacht zijn mogelijke afscheidswedstrijd bij Leipzig op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Trainer Marco Rose hoopt zijn pupil nog een jaar langer te huren van PSG, al lijkt Simons een echte kans te krijgen in Parijs.

Hoogstwaarschijnlijk sluit Simons na het EK aan bij PSG, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. De kans is groot dat hij tijdens de voorbereiding in ieder geval meetraint met les Parisiens. De dertienvoudig international van Oranje speelde eerder al elf wedstrijden in de hoofdmacht van PSG.

Nu het einde van de Bundesliga nadert, lijkt er dus een einde te komen aan het avontuur van Simons in Duitsland. De rechtspoot speelde dit seizoen liefst 42 officiële wedstrijden namens Leipzig, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 15 assists. Wel pakte Simons redelijk veel gele kaarten: liefst 10 stuks.

