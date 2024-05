‘Xavi Simons kan Paris Saint-Germain achterlaten voor opzienbarende terugkeer’

Xavi Simons keert komend seizoen mogelijk terug bij FC Barcelona. De Oranje-international wordt dit seizoen door Paris Saint-Germain verhuurd aan RB Leipzig en keert na de zomer in principe terug in Parijs, maar door een speciale clausule in zijn contract is het niet ondenkbaar dat Simons volgend seizoen voor Barça uitkomt.

Met die berichtgeving komt Mundo Deportivo op de proppen. De verbintenis van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler bevat een bepaalde bepaling die hem het recht geeft om zelf een club uit te kiezen indien hij wederom verhuurd wordt.

Dat is waar de deur naar Barcelona opengaat. De werkgever van Frenkie de Jong beschikt zoals bekend niet over de financiële middelen om grote definitieve transfers af te ronden en dus is een huurdeal voor een speler met de kwaliteiten van de 21-jarige Simons een gouden uitkomst.

De voormalig PSV'er zou daarnaast maar al te graag terugkeren bij Blaugrana. Simons speelde jarenlang in de jeugdopleiding van Barcelona en kende bij La Masía een succesvolle periode.

Wetende dat Barcelona de deal graag zou beklinken, heeft Simons een gesprek ingepland met PSG-president Nasser Al-Khelaïfi. Daarin wil de geboren Amsterdammer zijn werkgever overtuigen akkoord te gaan met de overstap.

Een definitieve transfer van Simons naar Barcelona lijkt volledig onhaalbaar. PSG verlangt naar verluidt een bedrag van minstens honderd miljoen euro om de Leipzig-smaakmaker te laten gaan, een som die Joan Laporta namens Barça absoluut niet kan ophoesten.

Simons maakt dit seizoen grote indruk in Duitsland. In 42 wedstrijden namens Leipzig was hij vooralsnog goed voor 9 doelpunten en 15 assists.

