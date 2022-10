’Als er niet snel verbetering optreedt, gaan er koppen rollen bij Ajax’

Woensdag, 5 oktober 2022 om 08:57

Valentijn Driessen is hard in zijn oordeel na de ontluisterende nederlaag van Ajax in de Champions League. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat het niet langer crisis is met een kleine 'c', maar dat er koppen moeten rollen indien de huidige situatie niet snel verandert. Voor Ajax was de 1-6 nederlaag tegen Napoli het grootste verlies sinds 1964. Nooit eerder liepen de Amsterdammers tegen zo'n grote zeperd aan in Europees verband.

Volgens Driessen vielen drie spelers pijnlijk door de mand tegen Napoli. "Het ergste is dat opnieuw aanvoerder Dusan Tadic – hij liet zich in de 74e minuut zelfs met rood wegsturen – en routinier Daley Blind niet thuisgaven", aldus Driessen. "Samen met doelman Remko Pasveer die geen fatsoenlijke bal pakte. Tadic en Blind stonden met hun komst medio 2018 aan het begin van een bloeiperiode, maar hun tijd is geweest. In de Eredivisie gaat het allemaal nog wel, maar op het podium van de Champions League zijn ze te roestig."

Driessen meent dat de Europa League het hoogst haalbare is voor Ajax dit seizoen. De Amsterdammers begonnen goed aan de campagne met een 4-0 overwinning op Rangers FC, maar staan momenteel derde met drie punten uit drie wedstrijden. "Dat Ajax al een tijdje zichzelf niet is, laten de uitslagen van de laatste tijd zien. Maar om dan zo snoeihard door de ondergrens heen te zakken als het even niet loopt en als een kip zonder kop rond te rennen, is wel heel treurig. Het stemt tot diep nadenken. Over alle gemaakte keuzes bij Ajax afgelopen zomer", schrijft Driessen.

In de ogen van Driessen hebben Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar 'onvoldoende geanticipeerd' op het vertrek van bepalende spelers als Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez en Ryan Gravenberch. "De vervangers zijn geen van allen van de kwaliteit, die je bij Ajax mag verwachten. Tenminste bij het Ajax dat speelt voor overwintering in de Champions League. En waarom gaven ze Schreuder toestemming een Duitse assistent (Matthias Kaltenbach) aan te stellen? Iemand die totaal onbekend is met topvoetbal en niets van het Ajax-DNA in zich heeft."

Driessen verwacht dat er intern drastische veranderingen doorgevoerd moeten worden indien de situatie niet snel verandert. Het falende aankoopbeleid van afgelopen zomer is volgens de columnist het enige waar Schreuder zich achter kan verschuilen. "Om in twee maanden zo’n rijtje topspelers op te vangen, is schier onmogelijk. Maar dat betekent niet dat de crisis aan Ajax voorbij zal trekken. De ommekeer zal snel moeten volgen, want anders wordt het een heel lang en dramatisch seizoen voor de Amsterdammers. Eentje waarin het niet uitgesloten is dat er koppen gaan rollen."