Ajax troeft Feyenoord af en legt Florian Grillitsch tot medio 2023 vast

Woensdag, 31 augustus 2022 om 14:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:43

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Florian Grillitsch, zo melden De Telegraaf en Voetbal International. De 27-jarige middenvelder was transfervrij en tekent een contract tot medio 2023 met een optie voor nog een seizoen. Hiermee troeft Ajax onder meer Feyenoord af. De Rotterdammers waren eveneens in de markt voor de 33-voudig international van Oostenrijk.

Alfred Schreuder kent Grillitsch al uit zijn tijd als hoofdtrainer van TSG 1899 Hoffenheim. Eerder deze zomer hadden beide partijen al contact over een transfer. Ajax aasde na het vertrek van Antony naar Manchester United op de handtekening van Grillitsch, zodat Steven Berghuis zich meer kan gaan richten op een rol in de voorhoede, zo schreef De Telegraaf maandag al. Grillitsch was na zijn vertrek bij Hoffenheim transfervrij.

Vorige week werd bekend dat Feyenoord Grillitsch graag zag komen. De Rotterdammers kwamen echter niet tot een akkoord met de middenvelder en moeten nu toezien hoe de aartsrivaal de deal weet te kapen. Grillitsch kwam in zijn carrière in totaal tot 257 officiële wedstrijden in Duitsland, waarvan 178 in de Bundesliga. Daarin wist hij 32 keer te scoren en fungeerde hij 31 keer als aangever. Namens de nationale ploeg van Oostenrijk kwam hij 33 keer in actie. Eén keer wist hij het net te vinden. Tijdens het EK kwam hij vorig jaar tegen het Nederlands elftal na een uur spelen binnen de lijnen.