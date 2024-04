Verweij en Driessen breken lans: ‘Vreemd dat je zijn naam niet hoort bij Ajax’

Mike Verweij en Valentijn Driessen zien een terugkeer van Wim Jonk bij Ajax wel zitten. De 57-jarige Volendammer zat maandag aan tafel bij Rondo en zei daar dat hij dit in de toekomst ook niet uitsluit. De voormalig middenvelder speelde tussen 1988 en 1993 in het shirt van de Amsterdammers en werkte tussen 2011 en 2015 in de jeugdopleiding van de club.

“Afgelopen maandag zat Wim Jonk bij Rondo”, begint Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Het verbaast me wel dat zijn naam niet meer bij meer clubs valt. Ajax is toch op zoek naar een nieuwe hoofd jeugdopleiding? De meeste mensen waar Jonk bij Ajax een conflict mee had zijn weg. Ik vind het heel raar dat zijn naam daar niet valt.”

“Jonk heeft wel heel vaak conflicten, hij is nogal eigengereid”, haakt Driessen vervolgens in. “Directeur voetbal Marijn Beuker heeft ook gezegd dat Ajax in de jeugdopleiding vanaf de Onder 15 tot het eerste elftal wil dat ieder team wordt getraind door een didactisch sterk persoon, samen met een oud-prof. Daar kun je Jonk natuurlijk ook heel goed gebruiken”, geeft Driessen aan.

Verweij ziet een terugkeer van Jonk bij Ajax wel zitten. “Beuker heeft natuurlijk hele goede plannen met Ajax en een goede visie, maar als je daar een echte voetbalman als Jonk in de jeugdopleiding zet, dan word je daar als organisatie alleen maar beter van. Jonk heeft in de top gespeeld en in de jeugdopleiding van Ajax.”

Jonk maakte maandag bij Rondo duidelijk dat er momenteel niets speelt tussen hem en Ajax. “Het is niet aan de orde, want er is geen overzicht. Niemand weet wat de plannen nu echt zijn. Of ik overzicht wil creëren? Er zal eerst overzicht moeten zijn en dat is er nu nog niet.”

“Wat gebeurt er met Kroes? Wat zijn de plannen precies? God mag het weten. Ik kijk wel wat er op me afkomt”, ging Jonk verder. “Of het nu Ajax is of een andere club. Het gaat erom dat er iets komt waar je plezier in hebt en energie uit haalt.”

