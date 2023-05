Blind wijst op typerende fout Ajax: ‘Had in mijn geval nooit kunnen gebeuren’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 14:05 • Wessel Antes • Laatste update: 14:01

Danny Blind heeft met verbazing naar de afgelopen transferzomer van Ajax gekeken, zo werd vrijdagavond duidelijk in het Ziggo Sport Voetbal Café. Het voormalig lid van de Raad van Commissarissen (RvC) is niet te spreken over de manier waarop de Amsterdammers met Lucas Ocampos zijn omgegaan. Blind begrijpt überhaupt niet waarom Ajax interesse had in de 28-jarige Argentijn, gezien het gebrek aan restwaarde. “Hij houdt jeugdspelers tegen.”

Ajax deed er afgelopen zomer alles aan om Ocampos naar de Johan Cruijff ArenA te halen, tot er plotseling twijfel ontstond. Onbegrijpelijk, zo concludeert Blind. “Ocampos zat dan al met zijn hele entourage in Amsterdam en de RvC wist van niks, terwijl het om een aankoop van twintig miljoen ging. Alle aankopen vanaf één miljoen moeten langs de RvC. Dat had in mijn geval nooit kunnen gebeuren. Daar had ik echt wat van gezegd.” Uiteindelijk besloot Ajax Ocampos te huren van Sevilla, dat een huursom van vier miljoen euro ontving. In de winterstop werd de overeenkomst echter alweer ontbonden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het gebrek aan communicatie was volgens Blind überhaupt niet nodig geweest, gezien het profiel van Ocampos. “Twintig miljoen euro. Hij is 28 jaar, dus niet meer doorverkoopbaar en hij houdt jeugdspelers tegen. Zoiets kun je telefonisch al bespreken. Dat kost geen werkdagen.” Ocampos speelde uiteindelijk slechts 114 minuten in Amsterdamse dienst, verdeeld over zes optredens. Daarin wist de buitenspeler niet te scoren en geen assists af te leveren. Bij Sevilla heeft hij zijn vorm inmiddels weer teruggevonden.

Owen Wijndal en Florian Grillitsch

Blind is van mening dat Ajax veel meer moet inzetten op de jeugdopleiding. Zo noemt hij de komst van Owen Wijndal (10 miljoen euro van AZ) en Florian Grillitsch (transfervrij van TSG Hoffenheim) overbodig. “Wijndal is een goed voorbeeld... Als je Jorrel Hato nu ziet, is er dan niet gesproken met John Heitinga, die Jong Ajax trainde? En Saïd Ouaali (hoofd opleiding, red.)? Die moeten Hato allang in het vizier hebben gehad. Je had op dat moment ook mijn zoon (Daley, red.) als linksback en Youri Baas zat er als jeugdspeler nog tussen. Dan ga je Wijndal voor tien miljoen kopen. Als die communicatie niet goed is, gaat iedereen zijn eigen kant op. Dan gaat een trainer doen wat hij wil. En een buitenlandse trainer al helemaal.”