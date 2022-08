Kudus weigert te trainen bij Ajax om vertrek naar Everton te forceren

Woensdag, 31 augustus 2022 om 13:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:13

Mohammed Kudus is woensdag niet op komen dagen op de training van Ajax, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige middenvelder staat al langer in de belangstelling van Everton en volgens het weekblad heeft hij zijn zinnen gezet op een overstap. Ajax weigert echter vooralsnog mee te werken aan een transfer.

The Times meldde eerder deze maand al dat Kudus een persoonlijk akkoord had bereikt met Everton. Ajax ziet een vertrek van de Ghanees echter niet zitten. Kudus moet het dit seizoen doen met een reserverol doen onder trainer Alfred Schreuder. Om zijn ongenoegen te laten blijken en mogelijk een vertrek te forceren verscheen hij woensdagochtend niet op de training. Kudus gooit nu net als Antony zijn kont tegen de krib. Door transferperikelen speelde de Braziliaan niet tegen Sparta Rotterdam en FC Utrecht om vervolgens na een lange soap voor minimaal 95 miljoen euro naar Manchester United te vertrekken.

Kudus begon in 2020 zeer spectaculair aan zijn avontuur bij Ajax, dat hem toen net voor negen miljoen euro had overgenomen van FC Nordsjaelland. Een zware knieblessure, opgelopen in de eerste Champions League-wedstrijd van dat seizoen (tegen Liverpool), gooide echter vroeg in het seizoen roet in het eten voor de Ghanees international. Een lange revalidatie volgde, en ook na zijn herstel verviel Kudus regelmatig in blessureleed.

Zo kwam hij in Amsterdam nooit tot volle wasdom, al maakte hij deze zomer een zeer hoopgevende voorbereiding door, zo zei ook Alfred Schreuder. Kudus bokst in Amsterdam echter op tegen enorm veel concurrentie op de nummer 10-positie en is daardoor overbodig geraakt, zeker nu ook Dusan Tadic beschouwd wordt als aanvallende middenvelder. Daarachter zitten ook Steven Berghuis, Davy Klaassen en eventueel Mohamed Ihattaren nog.