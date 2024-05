‘Hij was een dertien in een dozijn-voetballer voor Slot naar Feyenoord kwam’

Wim Kieft durft niet te garanderen dat Arne Slot gaat slagen bij Liverpool, zo blijkt uit de column van de analist. In De Telegraaf laat Kieft optekenen dat men 'terecht enthousiast' over de Feyenoord-trainer is, maar dat dat geen garantie voor succes in de Premier League biedt. Wel erkent de oud-prof dat Slot 'onmiskenbaar' spelers individueel beter maakt.

Al geruime tijd wordt de hoofdtrainer van de bekerwinnaar concreet in verband gebracht met een overstap naar Anfield. Slot moet bij Liverpool de opvolger worden van de vertrekkende Jürgen Klopp.

Kieft vraagt zich enigszins af of de Feyenoord-hoofdcoach klaar is om dergelijk grote schoenen te vullen. "Terecht is iedereen enthousiast over Slot, maar dat was iedereen ook toen Erik ten Hag van Ajax naar Manchester United vertrok. Je kunt echter stellen dat het daar allemaal niet zo lekker loopt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Al heeft Slot een betere visie dan Ten Hag", voegt Kieft meteen toe. "Onmiskenbaar maakt Slot spelers individueel beter. Zoals Kökçü, Wieffer, Geertruida, Hancko, Paixão en dit seizoen ook Quinten Timber. Vóór Slot was hij een dertien in een dozijn-voetballer, maar heeft nu specifieke kwaliteiten aan zijn spel toegevoegd."

De voormalig spits durft niet te zeggen of Slot gaat slagen in Liverpool. "Belangrijk voor Slot wordt hoe hij binnenkomt bij Liverpool. Moet hij blij zijn dat Liverpool hem heeft uitverkoren, of heeft hij iets te eisen daar? Voor Slot valt niet te hopen dat hij alleen maar blij moet zijn met Liverpool. Belangrijk wordt of hij mag meebeslissen over de samenstelling van de selectie", aldus Kieft.

Ondanks dat de gesprekken tussen Feyenoord, Liverpool en Slot al een tijdje gaande zijn, ligt er geen definitief akkoord. Naar verluidt gaan beide clubs het eens worden over een transfersom van tussen de dertien en vijftien miljoen euro.

Zolang er niks officieel is gecommuniceerd, laat Slot zich weinig uit over zijn mogelijke overstap naar Engeland. "In de basis heb ik er alle vertrouwen in dat het rond gaat komen. Wanneer dat exact kan zijn, kan ik nog niet vertellen”, zei de oefenmeester vrijdag op het perspraatje.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties