De onderhandelingen tussen Ajax, Ziyech en Chelsea zitten ‘muurvast’

Donderdag, 25 augustus 2022 om 13:14 • Guy Habets • Laatste update: 13:16

De onderhandelingen tussen Ajax en Chelsea over Hakim Ziyech zitten vast. Dat schrijven Voetbal International en De Telegraaf. Zij weten dat Ziyech en Chelsea niets voelen voor een verhuur van één seizoen. Dat is de constructie waar Ajax momenteel op inzet. De zware onderhandelingen zijn ook slecht nieuws voor Antony, die daardoor waarschijnlijk niet naar Manchester United zal mogen verkassen.

Ajax is bereid ver te gaan voor Ziyech en had goede hoop na de gesprekken die de Marokkaanse stilist voerde met Klaas-Jan Huntelaar. Hij gaf daarin te kennen dat een terugkeer naar Ajax voor hem zeker tot de mogelijkheden behoorde en dus poogden de Amsterdammers een huurdeal te realiseren. Daarin zouden zij de helft van het salaris van Ziyech voor hun rekening nemen en zou er ook nog een huursom betaald worden. Chelsea en de spelmaker zelf zien een dergelijke constructie echter niet zitten.

The Blues willen Ziyech alleen verkopen en hopen een transfersom op te strijken die in de buurt komt van de 44 miljoen euro die in de zomer van 2020 nog aan Ajax werd overgemaakt. Ziyech is daarnaast bang voor het scenario dat hij na één seizoen bij Ajax weer terug moet naar Stamford Bridge en daar wederom op een zijspoor belandt. De Marokkaans international gaat liever voor zekerheid en heeft Ajax dus gevraagd om hem definitief over te nemen.

De beleidsbepalers in de Johan Cruijff ArenA doen dat liever niet. Zij vinden een transfersom van rond de veertig miljoen euro veel te veel en vrezen ook dat, gezien het huidige salaris van Ziyech bij Chelsea, er nooit een persoonlijk akkoord met de spelmaker kan worden bereikt. Er wordt nu overlegd of er gezocht gaat worden naar een goedkoper alternatief, of er toch moet worden nagedacht over het halen van Ziyech of dat Antony in Amsterdam gehouden moet worden.