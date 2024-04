Man United heeft twee spelers op het oog als partner van Lisandro Martínez

Jarrad Branthwaite en Edmond Tapsoba staan bovenaan de shortlist van Manchester United, zo weet het doorgaans betrouwbare Manchester Evening News te melden.

Manchester United maakt zich klaar voor een flinke renovatie van de selectie. De club gaat afscheid nemen van Jonny Evans en Raphaël Varane: hun contracten lopen komende zomer af.

Ook bestaat de kans nog dat Victor Lindelöf vertrekt uit Old Trafford. De Zweed heeft een contract tot medio 2025 en staat in de belangstelling van Galatasaray.

Manchester United gaat Harry Maguire daarentegen wel behouden. Afgelopen zomer leek de Engelsman nog op weg naar de uitgang, maar hij heeft zich herpakt dit seizoen.

Toch is de club op zoek naar een betrouwbare partner voor naast Lisandro Martínez. De club heeft daarvoor Branthwaite en Tapsoba op het oog. Eerstgenoemde staat bij Everton onder contract en Tapsoba is een belangrijke spil in het succeselftal van Bayer Leverkusen.

Manchester United speelde dit seizoen met maar liefst 28 verschillende verdedigingduo's en is op zoek naar iemand die elk duel naast de Argentijn kan staan. Tapsoba is volgens Transfermarkt veertig miljoen euro waard.

Branthwaite is 21 en 4 jaar jonger dan Tapsoba, maar is dan ook een stuk duurder. Naar verluidt vraagt Everton maar liefst 95 miljoen euro voor de voormalig PSV’er. MEN schrijft dat Manchester United beide verdedigers wil contracteren.



