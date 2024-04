Van 't Schip wordt geen 'Head of Coaching' en praat met Ajax over andere rol

John van ‘t Schip blijft wellicht toch niet bij Ajax, zo schrijft Voetbal International maandagmiddag. De Amsterdamse club wilde hem ‘Head of Coaching’ maken, maar de zestigjarige oefenmeester heeft aangegeven dat zijn voorkeur daar niet ligt.

Het was de bedoeling dat Van ‘t Schip na dit seizoen zou stoppen als hoofdtrainer van Ajax en zich ging storten op het ontwikkelen van jeugdtrainers bij de Amsterdamse club.

Van ‘t Schip ziet dat echter niet zitten en is nu met Ajax in gesprek over een andere rol bij de club. Welke rol dat dan precies is, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving.

Toch wil Ajax de voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle en het nationale elftal van Griekenland niet kwijt. Hij ligt nog tot medio 2025 vast in Amsterdam en de club zoekt naar een passende rol voor hem.

Van ‘t Schip is momenteel interim-coach bij Ajax. Hij nam in oktober het stokje over van de ontslagen Maurice Steijn en loodste de club van de achttiende naar de vijfde plaats.

De club kan de voorrondes voor de Europa League nog veiligstellen als het de vijfde plaats weet te behouden. Ajax neemt het nog op tegen FC Volendam (uit), Almere City (thuis) en Vitesse (uit).

Van ‘t Schip zwaait daarna af als hoofdtrainer bij Ajax. De Amsterdamse club is volgens De Telegraaf in gesprek met Graham Potter als opvolger, al is technisch directeur Alex Kroes van plan om te wachten tot Erik ten Hag weer vrijkomt.

