The Athletic heeft nog voor zijn komst naar Liverpool mooi nieuws voor Arne Slot

Mohamed Salah blijft Liverpool naar alle waarschijnlijkheid trouw deze zomer. Dat schrijft journalist David Ornstein maandagmiddag namens The Athletic. Salah zou nog geen signalen hebben vertoond van een vertrekwens, waardoor Liverpool nog minimaal één seizoen op de Egyptenaar rekent. Arne Slot krijgt dus nog de kans met hem te werken.

Nu Salahs contract bijna afloopt, doen geruchten over een vertrek van Anfield steeds vaker en luider de ronde. Afgelopen zomer probeerde Ittihad Club de Egyptische ster al te strikken, maar toen hield Liverpool de boot af.

The Reds stonden erop dat Salah zijn contract zou uitdienen, en lijken nu zelfs nog wat langer van hun vedette te mogen genieten. Volgens Ornstein rekent Liverpool nog minstens één seizoen op Salah.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat zou betekenen dat de 31-jarige Egyptenaar zijn achtste contractjaar bij Liverpool in gaat. Salah kwam in 2017 naar Merseyside en behoefde nauwelijks aanpassingstijd. In zijn debuutjaar werd Salah direct clubtopscorer met 44 goals over alle competities. In seizoen twee veroverden Liverpool, Salah én manager Jürgen Klopp al de Champions League.

De relatie met diezelfde Klopp deed de vertrekgeluiden onlangs echter aanzwellen. De twee kregen het aan de stok na West Ham United – Liverpool (2-2) en wisten de boel maar moeilijk te sussen. Wie weet beschouwt Salah de swap voor Slot als een onbeschreven blad. Vorige week werd bekend dat de Feyenoord-trainer de vertrekkende Klopp gaat vervangen op Anfield.

Hoewel Klopp hoopte af te zwaaien bij Liverpool met een landstitel, lijkt die kans te zijn verkeken. Met nog drie wedstrijden te gaan staan the Reds derde in de Premier League, vier punten achter nummer twee Manchester City en vijf achter koploper Arsenal.

The Citizens hebben bovendien nog een duel tegoed. Het enige kampioenschap tot dusver behaalden Liverpool en Klopp in het seizoen 2019/20.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties