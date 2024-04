VZ Team van de Week: liefst 5 spelers van PSV na achtklapper in Friesland

Speelronde 31 van de Eredivisie zit erop. PSV zette op bezoek bij sc Heerenveen de kroon op het aanstaande kampioenschap door met 0-8 uit te halen, maar moest het officiële titelfeest uitstellen doordat Feyenoord het uitduel met Go Ahead Eagles won (1-3). FC Twente was met 3-1 te sterk voor Almere City en AZ schreef er drie punten bij na een afgetekende zege op NEC Nijmegen (0-3). Dit zijn de uitblinkers van de afgelopen speelronde!

Oranje-international Justin Bijlow keerde afgelopen donderdag terug onder de lat bij Feyenoord. Door de goede prestaties van reservedoelman Timon Wellenreuther tijdens zijn afwezigheid was de druk enigszins aanwezig, maar Bijlow wist zich met een aantal reddingen uitstekend te presenteren. De 26-jarige keeper heeft nog drie Eredivisie-wedstrijden om zich te bewijzen aan bondscoach Ronald Koeman en een plekje in de EK-selectie van Nederland te verdienen.

Het zegt veel over het huidige Ajax dat vleugelverdediger Devyne Rensch afgelopen woensdag tegen Excelsior (2-2) de gevaarlijkste aanvaller bij de Amsterdammers was. Hoewel de 21-jarige rechtsback er niet goed uit zag bij de 1-2 van de Kralingers, was hij in aanvallend opzicht zeer belangrijk. Rensch maakte de openingstreffer en had met een fraaie solo een belangrijk aandeel in de late gelijkmaker van Ajax-invaller Chuba Akpom.

Het is moeilijk om slechts één speler van PSV uit te lichten na de achtklapper in Heerenveen, daar de Eindhovenaren in het Abe Lenstra Stadion de perfecte teamprestatie leverde. Toch zorgde vooral Malik Tillman voor een absolute droomstart van de aanstaande landskampioen. De Amerikaan had na tien minuten al twee doelpunten en een assist achter zijn naam staan, wat een goede invloed zal hebben gehad op de omzet van alle kroegen op Stratumseind.

Het VZ Team van de Week: Justin Bijlow (Feyenoord); Devyne Rensch (Ajax), Riechedly Bazoer (AZ), Olivier Boscagli (PSV); Paxten Aaronson (Vitesse), Mathias Kjølo (FC Twente), Joey Veerman (PSV), Guus Til (PSV); Luka Ivanusec (Feyenoord), Luuk de Jong (PSV), Malik Tillman (PSV).

