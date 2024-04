Boskamp noemt ‘de enige buitenlandse naam’ die circuleert als opvolger van Slot

Feyenoord wil een Nederlandse trainer presenteren als opvolger van Arne Slot, zo stelt Jan Boskamp. Toch is er volgens de analist één buitenlandse naam die in Rotterdam rondzingt om komend seizoen in de voetsporen van de vertrekkende oefenmeester te treden.

Niets lijkt een overgang van Slot van Feyenoord naar Liverpool nog in de weg te staan. De trainer trekt na drie seizoenen de deur in De Kuip achter zich dicht om bij the Reds Jürgen Klopp op te volgen.

Boskamp kan het Slot moeilijk kwalijk nemen dat hij de stap naar Liverpool wil maken. “Hij heeft ons heerlijke jaren geschonken”, zegt de analist in gesprek met Het Belang van Limburg. “Als een van de grootste clubs ter wereld komt aankloppen, dan mag je die kans niet laten liggen.”

“De clubs zijn nu aan het onderhandelen en ik verwacht dat ze er wel uit gaan komen. Mijn supportershart vindt het waardeloos, maar anderzijds gun ik het Arne dubbel en dik. Ik ben vooral benieuwd wie ze in zijn plaats gaan halen.”

Het Belgisch dagblad vraagt Boskamp vervolgens of Hein Vanhaezebrouck, die na dit seizoen vertrekt bij KAA Gent, en Mark van Bommel (Royal Antwerp FC) geschikte kandidaten zijn.

“Hein Vanhaezebrouck alleszins niet”, reageert Boskamp. “Ze willen een Nederlander. Van Bommel zou kunnen, maar die ligt volgens mij nog onder contract bij Antwerp.”

Hoewel Boskamp er zeker van is dat Feyenoord een Nederlandse trainer wil aanstellen als opvolger van Slot, heeft hij wel de naam van een Deense trainer horen rondzingen. “De enige buitenlandse naam die circuleert is Brian Priske, die met Sparta Praag op weg is naar zijn tweede titel op rij in Tsjechië.”

