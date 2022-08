Erik ten Hag heeft met bod van 70 miljoen euro eindelijk beet

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 00:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:08

Erik ten Hag zal op korte termijn Casemiro verwelkomen bij Manchester United, zo verzekert Fabrizio Romano. De Engelse grootmacht heeft een bod uitgebracht van zestig miljoen euro plus tien miljoen euro aan bonussen, dat door Real Madrid 'in de komende uren' zal worden geaccepteerd. De dertigjarige Casemiro zal tot medio 2026 tekenen, met daarbij een optie voor nog een jaar.

Manchester United haalt met Casemiro een van de succesvolste Braziliaanse voetballers aller tijden binnen. De controlerende middenvelder won met de Koninklijke liefst vijf keer de Champions League en werd bovendien drie keer kampioen van Spanje. Casemiro staat sinds 2012 onder contract bij Real Madrid en is sinds 2015 een vaste waarde in het eerste elftal. De nummer 6 komt bij United enkele goede bekenden tegen. Zo vormt hij in het Braziliaanse elftal regelmatig een controlerend blok op het middenveld met Fred, sinds 2018 contractspeler van United. Casemiro speelde bij Real verder jarenlang samen met Raphaël Varane en Cristiano Ronaldo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met het aantrekken van Casemiro hoopt Ten Hag de grote problemen op het middenveld van zijn elftal op te lossen. De manager wilde vanaf zijn komst naar Engeland eigenlijk Frenkie de Jong halen, maar schakelde na het afketsen van die transfer door. United kwam tot een akkoord met Juventus over Adrien Rabiot, maar the Mancunians werden het vervolgens niet eens met de Fransman over zijn persoonlijke voorwaarden.

Ten Hag wachtte deze zomer eerst wekenlang op de handtekening van De Jong, die nooit zou komen. De middenvelder van Barcelona zag volgens De Telegraaf deze week de contractaanbieding van Manchester United verlopen en zou opnieuw moeten onderhandelen om alsnog te kunnen tekenen. Dat is De Jong echter geen moment van plan geweest: de Oranje-international wil bij Barcelona blijven en gaat de concurrentiestrijd aan met onder meer Pedri en Gavi.

Antony en Cody Gakpo

Manchester United heeft verder de hoop op Antony nog niet opgegeven. Bronnen binnen de club meldden donderdagavond aan De Telegraaf dat Ajax een bod van tachtig miljoen euro heeft afgewezen. De Amsterdammers verlangen meer. Hoeveel precies is niet bekend. De ontwikkelingen rond de Braziliaan worden ook in Eindhoven met bovengemiddelde interesse gevolgd, daar ook Cody Gakpo op het wensenlijstje staat van United. De aanvaller van PSV mag echter alleen tegen de hoofdprijs gaan, weet het Eindhovens Dagblad.