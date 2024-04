Casemiro onthult: ‘Ik liep zijn kantoor in en hij begon te huilen’

Casemiro heeft een boekje opengedaan over zijn vertrek bij Real Madrid. Na zeven jaar in dienst van de Koninklijke besloot de Braziliaan in de zomer van 2022 om te vertrekken naar Manchester United. Carlo Ancelotti kon die beslissing maar moeilijk verkroppen.

In gesprek met het Spaanse programma El Chiringuito TV vertelt Casemiro uitgebreid over de transfer naar Old Trafford. Manchester United nam hem voor ruim zeventig miljoen euro over.

"Toen de gesprekken zich in de afrondende fase bevonden", herinnert de controleur zich, "wilde Florentino Pérez (president van Real Madrid, red.) niet dat ik weg zou gaan."

Het werd Casemiro moeilijk gemaakt door de Spanjaard. "Hij wilde niet met me praten over een vertrek bij Real Madrid. Ik werd gedwongen om met andere mensen van de club te praten."

Ook trainer Ancelotti had moeite met het vertrek van de routinier. "Toen alles rond was met Manchester United, kwam ik het kantoor van Ancelotti binnen. Hij begon te huilen", aldus Casemiro.

"Hij vertelde me: 'Case, ik weet het niet. Ik wil dat je weet dat ik van je houd. Ik wil niet dat je weggaat.' Dat was het enige moment waarop ik twijfelde aan een vertrek bij Real Madrid."

Uiteindelijk kwam het toch tot een transfer naar Engeland, waar de veelvoudig Braziliaans international inmiddels bezig is aan zijn tweede seizoen in dienst van the Red Devils. Waar Casemiro vorige jaargang nog grote indruk maakte in het rode tricot van Manchester United, weet hij dit seizoen, mede door blessureleed, maar weinig meer te imponeren.

